Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40110

23 июля 2019, 17:44



Управляющая компания «ЖКС» формирует список дворов, которые благоустроят будущим летом.

Бывшая актуальной проблема ветхих кровель на территории УК решилась: по словам генерального директора компании Виктора Калинина, после сильных дождей в начале лета — ни одной жалобы. Поэтому в следующем году «ЖКС» планирует «спуститься» с крыш – «проблемных» адресов становится всё меньше – и активнее заняться благоустройством дворов. Сейчас перед специалистами стоит задача — обследовать территорию «ЖКС» и определить, благоустройством каких дворов нужно будет заняться в следующем году. Перечень адресов сформируют до конца июля. Преображение будет комплексным. Там, где необходимо, восстановят цокольные забирки. Крыльца украсят новыми перилами и козырьками. Планируется также установить антивандальные двери. Подрядчика на выполнение работ определят по конкурсу. Победитель должен будет провести замеры, заказать расходные материалы, организовать доставку и уже следующим летом сдать подъезды под ключ, сообщили в «ЖКС». Помимо этого в планах компании на 2020 год - ремонт 90 подъездов на общую сумму 26 миллионов рублей. А пока компания активно ремонтирует кровли. Напомним: в этом году по муниципальной программе отремонтируют крыши ряда адресов: ул. Б. Хмельницкого, 17; ул. Кирова, 25 и 29; ул. Лауреатов, 57а; ул. Талнахская, 30, и ул. Югославская, 38. В рамках текущих ремонтов «Жилкомсервис» приводит в порядок рулонные кровли на Озёрной, 13 (п. 3) и 15, Югославской, 30 (п. 1), Талнахской, 6, 8 (п. 1), 10, 13, 17, 27 (п. 1 и 2), Лауреатов, 33 (п. 3), 37, 41, 57а (п. 2), Павлова, 20а и 21 (п. 1), Севастопольской, 6/4 (п. 2). А на Кирова, 13, Ленинском пр., 18 и 22, Ломоносова, 3 и 5, Мира, 1 и 5, Московской, 3, 8, 15, 20, Талнахской, 33, 36, 44, 45 и 49, Павлова, 18 (п. 3) и 20, Б. Хмельницкого, 2, 10, 11, 15, Ленинградской, 4, 12а, 16, 22, Анисимова, 5, Лауреатов, 61, «ЖКС» ремонтирует металлические кровли. Региональный оператор за счёт средств собственников этим летом ремонтирует кровли на Б. Хмельницкого, 10, 11 и 19, Лауреатов, 47, Московской, 20, Севастопольской, 7Б, Талнахской, 1 и 22. На 2020 год такой вид работ регоператором по территории «ЖКС» не предусмотрен. На будущий год в титульном списке муниципальной программы капремонта домов заявлен ремонт крыш на ул. Лауреатов, 55, Ленинском пр., 26; ул. Б. Хмельницкого, 21; ул. Югославской, 30 и 48, а также ул. Пушкина, 12. Фото Ирины Яринской

Просмотров:106 Бывшая актуальной проблема ветхих кровель на территории УК решилась: по словам генерального директора компании Виктора Калинина, после сильных дождей в начале лета — ни одной жалобы. Поэтому в следующем году «ЖКС» планирует «спуститься» с крыш – «проблемных» адресов становится всё меньше – и активнее заняться благоустройством дворов.Сейчас перед специалистами стоит задача — обследовать территорию «ЖКС» и определить, благоустройством каких дворов нужно будет заняться в следующем году. Перечень адресов сформируют до конца июля.Преображение будет комплексным. Там, где необходимо, восстановят цокольные забирки. Крыльца украсят новыми перилами и козырьками. Планируется также установить антивандальные двери. Подрядчика на выполнение работ определят по конкурсу. Победитель должен будет провести замеры, заказать расходные материалы, организовать доставку и уже следующим летом сдать подъезды под ключ, сообщили в «ЖКС».Помимо этого в планах компании на 2020 год - ремонт 90 подъездов на общую сумму 26 миллионов рублей.А пока компания активно ремонтирует кровли. Напомним: в этом году по муниципальной программе отремонтируют крыши ряда адресов: ул. Б. Хмельницкого, 17; ул. Кирова, 25 и 29; ул. Лауреатов, 57а; ул. Талнахская, 30, и ул. Югославская, 38.В рамках текущих ремонтов «Жилкомсервис» приводит в порядок рулонные кровли на Озёрной, 13 (п. 3) и 15, Югославской, 30 (п. 1), Талнахской, 6, 8 (п. 1), 10, 13, 17, 27 (п. 1 и 2), Лауреатов, 33 (п. 3), 37, 41, 57а (п. 2), Павлова, 20а и 21 (п. 1), Севастопольской, 6/4 (п. 2).А на Кирова, 13, Ленинском пр., 18 и 22, Ломоносова, 3 и 5, Мира, 1 и 5, Московской, 3, 8, 15, 20, Талнахской, 33, 36, 44, 45 и 49, Павлова, 18 (п. 3) и 20, Б. Хмельницкого, 2, 10, 11, 15, Ленинградской, 4, 12а, 16, 22, Анисимова, 5, Лауреатов, 61, «ЖКС» ремонтирует металлические кровли.Региональный оператор за счёт средств собственников этим летом ремонтирует кровли на Б. Хмельницкого, 10, 11 и 19, Лауреатов, 47, Московской, 20, Севастопольской, 7Б, Талнахской, 1 и 22. На 2020 год такой вид работ регоператором по территории «ЖКС» не предусмотрен.На будущий год в титульном списке муниципальной программы капремонта домов заявлен ремонт крыш на ул. Лауреатов, 55, Ленинском пр., 26; ул. Б. Хмельницкого, 21; ул. Югославской, 30 и 48, а также ул. Пушкина, 12.Фото Ирины Яринской