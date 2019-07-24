Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40111

24 июля 2019, 11:07



Дети, оставшиеся на лето в городе, не скучают: в молодёжном центре Норильска открылась летняя спартакиада семей воспитанников детсадов.

Спартакиада проходит во второй раз, число участников растёт – 20 команд год назад против 23 сегодня. Они соревновались в два этапа. В программе выступления – пять эстафет, по итогам которых судейская бригада определит лучших. Награждение победителей состоится 26 июля на торжественном закрытии спартакиады. Но памятные призы получат все участники. Помимо этого продолжается спартакиада ТОШ. На днях завершились соревнования по футболу, в которых соревновались 57 команд. С понедельника начались баскетбольные состязания, которые закончатся в последний день июля. Со 2 августа стартуют соревнования по дартсу, а на 5 и 6 августа запланированы «Весёлые старты». Фото предоставлены участниками соревнований

Просмотров:146 Спартакиада проходит во второй раз, число участников растёт – 20 команд год назад против 23 сегодня. Они соревновались в два этапа. В программе выступления – пять эстафет, по итогам которых судейская бригада определит лучших.Награждение победителей состоится 26 июля на торжественном закрытии спартакиады. Но памятные призы получат все участники.Помимо этого продолжается спартакиада ТОШ. На днях завершились соревнования по футболу, в которых соревновались 57 команд. С понедельника начались баскетбольные состязания, которые закончатся в последний день июля. Со 2 августа стартуют соревнования по дартсу, а на 5 и 6 августа запланированы «Весёлые старты».Фото предоставлены участниками соревнований