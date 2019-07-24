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24 июля 2019, 11:07

Дети, оставшиеся на лето в городе, не скучают: в молодёжном центре Норильска открылась летняя спартакиада семей воспитанников детсадов.


Спартакиада проходит во второй раз, число участников растёт – 20 команд год назад против 23 сегодня. Они соревновались в два этапа. В программе выступления – пять эстафет, по итогам которых судейская бригада определит лучших.
Награждение победителей состоится 26 июля на торжественном закрытии спартакиады. Но памятные призы получат все участники.
Помимо этого продолжается спартакиада ТОШ. На днях завершились соревнования по футболу, в которых соревновались 57 команд. С понедельника начались баскетбольные состязания, которые закончатся в последний день июля. Со 2 августа стартуют соревнования по дартсу, а на 5 и 6 августа запланированы «Весёлые старты».
Фото предоставлены участниками соревнований

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    Список новостей

 24 июля 2019 
17:53   Заплати налоги и лети в отпуск спокойно. 17:47   Прибывают по расписанию. Авиакомпания NordStar признана лидером рейтинга по пунктуальности международного аэропорта Стригино.
17:37   Voices и «Болеро» отправились на Юг. 16:20   За последние две недели благодаря помощи народных инспекторов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности восемь нарушителей ПДД.
16:13   Давайте сотрудничать: норильским производителям предложили теснее работать с краевыми сельхозпроизводителями. 15:04   Ученики 8-й школы посетили музей полиции.
14:45   Норильск к 2024 году получит связь 5G. 14:24   Капремонт норильских домов идёт по графику. Просрочен ремонт внутридомовых систем электроснабжения.
13:23   «Давай, до свиданья!» Норильские полицейские ищут нелегалов. 12:59   МФК «Норильский никель» готовится к предстоящему сезону.
12:56   Норильские ребята вновь отправятся в «Артек». В этот раз приглашены юные туристы. 11:22   Андрей Клишас: «Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, где будет проводиться экологический эксперимент».
11:09   К концу следующей недели на въезде в Центральный район появится произведение монументальной живописи – белая медведица с медвежонком. 11:07   Дети, оставшиеся на лето в городе, не скучают: в молодёжном центре Норильска открылась летняя спартакиада семей воспитанников детсадов.

 23 июля 2019 
17:44   Управляющая компания «ЖКС» формирует список дворов, которые благоустроят будущим летом. 17:35   Почти сто килограммов гуманитарной помощи собрал и передал Иркутской области благотворительный фонд «69 параллель».
17:35   Фестиваль северной ягоды в третий раз приглашает норильчан и гостей города окунуться в атмосферу северного лета, ... 17:21   24 июля православные отмечают день памяти равноапостольной княгини Ольги, Великой княгини Русской.
17:02   Талнах приглашает на день памяти Владимира Высоцкого. 16:13   Программа переселения норильчан и дудинцев на материк получила поддержку Совета Федерации.
16:03   Почти 470 плёночных документальных фильмов переедет из Норильска в Красноярск. 14:33   В норильской детской больнице появится новое рентгенодиагностическое оборудование.
13:41   Прокуратура нашла массовые нарушения в перинатальном центре Норильска. 12:50   «Папа, мама, я – туристская семья!» – стартует городской конкурс детского рисунка.
12:50   Норильчане помогают. Ещё один водитель привлечен к ответственности благодаря видео от горожан. 12:21   На руднике «Октябрьский» открылся центр планирования и контроля горных работ.
11:28   Сайты с информацией о продаже дипломов в Норильске заблокированы. 10:57   В Норильске оштрафовали центр красоты и здоровья.
10:51   Чаек окольцуют. На заповедных островах Карского моря работает экспедиция, в составе которой есть и норильские специалисты. 10:30   Художник Марина Акишина показала новые работы на территории будущего Арктического музея современного искусства (АММА).

 22 июля 2019 
17:56   В Талнахе появилась новая достопримечательность. 16:54   В выходные нарушали ПДД как водители, так и пешеходы. Итог – 120 административных материалов.
16:49   Бурый медвежонок продолжает угощаться на туристических пикниках в ущелье Красные Камни. 16:45   Общественная инициатива дала плоды, и давно существовавшая проблема практически решилась. Фасад единственного в крае Центра безопасности движения заметно преобразился.
16:35   В День металлурга «Подарошная» радовала горожан работами норильских мастеров и помогала Матвею Усачёву, одному из подопечных благотворительного фонда «69 параллель». 16:21   «Заправился» на пять тысяч литров дизеля.
16:18   Краевой Россельхознадзор пресёк незаконную ветеринарную деятельность в Норильске и Красноярске. 16:00   Любители тундрового отдыха приглашаются в туристский поход ГТО.
15:46   На стадионе «Заполярник» провели первый в Норильске чемпионат по многоповторному стритлифтингу. 15:46   Горожан приглашают поучаствовать в туристической игре от музея. Подарок уникален.
15:40   Сыграны встречи 1/8 финала Кубка Норильска по футболу. 15:35   Зарплату металлургов посчитали: 85,9 тысячи рублей, утверждает Красноярскстат.
14:15   Уже завтра жара спадёт. Но лето продолжится. 13:10   Некоторые пребывающие в особо праздничном настроении норильчане в выходные ни себя, ни друг друга не щадили.
12:35   Цены на никель подскочили до новых рекордов за год из-за высокого спроса на металл. Это привело к удорожанию акций «Норникеля». 12:04   В Норильске продолжаются ремонты на сетях тепловодоснабжения.
11:31   Работу норильского отделения «Боевого братства» отметил член Общественной палаты РФ. 11:11   Норильчанка поверила мошеннику и потеряла 139 тысяч рублей.

 21 июля 2019 
20:48   Праздник завершается рок-концертом на Комсомольской площади, перед началом которого норильские байкеры устроили шоу. 20:30   Фильмы, которых нет в открытом доступе, сегодня можно было увидеть в Норильске на Комсомольской площади.




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