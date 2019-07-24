Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40113

24 июля 2019, 11:09



К концу следующей недели на въезде в Центральный район появится произведение монументальной живописи – белая медведица с медвежонком.

К созданию картины на торце Красноярской, 4, приступил итальянский художник Сальво Лигама. «Мне нравится стиль Норильска, индустриальная архитектура и то, что это молодой и развивающийся город. Медвежонок на моей картине олицетворяет будущее, которое, несомненно, есть у Норильска», - рассказал художник. Напомним: фасадная живопись – один из проектов норильского Фестиваля уличных искусств «АРкТика». Организатор фестиваля – Агентство развития Норильска при участии городской администрации и при поддержке компании «Норникель». Открытие «АРкТики» состоится в эту пятницу, 26 июля, в 18.00 на спортивной площадке молодёжного центра. Музыканты, танцоры, художники и спортсмены покажут, чем сегодня представлено уличное искусство в Норильске. После завершения небольшой концертной программы откроется мастерская художников. Куратор фестиваля кандидат искусствоведческих наук, профессор Кирилл Гаврилин представит норильчанам авторов и создателей картин фасадов домов. Один из участников проекта «АРкТика» кандидат искусствоведческих наук Егор Кошелев расскажет о современных международных тенденциях и направлениях стрит-арта. Зарегистрироваться на встречу можно на электронной площадке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1021459/. Продолжит образовательную программу норильского Фестиваля уличных искусств «АРкТика» мастерская перформеров. С 1 по 4 августа актёры и хореографы будут показывать и рассказывать норильчанам, как взаимодействовать с аудиторией и вовлекать прохожих в уличное представление. А мастерская экскурсоводов представит лекцию профессора Кирилла Гаврилина и художника Павла Юдина о новых достопримечательностях Норильска. Завершится фестиваль перформансом «Север-Юг» 4 августа в парке на ул. Комсомольской. Фото предоставлено Агентством развития Норильска

Просмотров:179 К созданию картины на торце Красноярской, 4, приступил итальянский художник Сальво Лигама. «Мне нравится стиль Норильска, индустриальная архитектура и то, что это молодой и развивающийся город. Медвежонок на моей картине олицетворяет будущее, которое, несомненно, есть у Норильска», - рассказал художник.Напомним: фасадная живопись – один из проектов норильского Фестиваля уличных искусств «АРкТика». Организатор фестиваля – Агентство развития Норильска при участии городской администрации и при поддержке компании «Норникель».Открытие «АРкТики» состоится в эту пятницу, 26 июля, в 18.00 на спортивной площадке молодёжного центра. Музыканты, танцоры, художники и спортсмены покажут, чем сегодня представлено уличное искусство в Норильске. После завершения небольшой концертной программы откроется мастерская художников. Куратор фестиваля кандидат искусствоведческих наук, профессор Кирилл Гаврилин представит норильчанам авторов и создателей картин фасадов домов. Один из участников проекта «АРкТика» кандидат искусствоведческих наук Егор Кошелев расскажет о современных международных тенденциях и направлениях стрит-арта.Зарегистрироваться на встречу можно на электронной площадке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1021459/.Продолжит образовательную программу норильского Фестиваля уличных искусств «АРкТика» мастерская перформеров. С 1 по 4 августа актёры и хореографы будут показывать и рассказывать норильчанам, как взаимодействовать с аудиторией и вовлекать прохожих в уличное представление. А мастерская экскурсоводов представит лекцию профессора Кирилла Гаврилина и художника Павла Юдина о новых достопримечательностях Норильска.Завершится фестиваль перформансом «Север-Юг» 4 августа в парке на ул. Комсомольской.Фото предоставлено Агентством развития Норильска