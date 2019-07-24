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24 июля 2019, 11:22



Андрей Клишас: «Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, где будет проводиться экологический эксперимент».

Как сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в соответствии с указанным законом эксперимент будет проводиться с 1 января 2020-го по 31 декабря 2024 года. Для каждой территории эксперимента правительство РФ утвердит комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, создаётся федеральная государственная информационная система мониторинга качества воздуха на территориях эксперимента. Это позволит в режиме реального времени оценивать и анализировать ход экологического эксперимента. По мнению сенатора, то, что Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, на территории которых будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, имеет огромное значение для развития территорий края: - Красноярский край является одним из промышленных центров нашей страны, в связи с чем вопросы охраны окружающей среды являются актуальными для региона. Эксперимент позволит систематизировать все те мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу, которые уже точечно выполняются в регионе. Закон абсолютно кореллируется с той масштабной программой по улучшению экологии, которую сегодня реализует «Норникель», - подчеркнул Андрей Клишас. Фото: council.gov.ru

Просмотров:250 Совет Федерации одобрил федеральный закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».Как сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в соответствии с указанным законом эксперимент будет проводиться с 1 января 2020-го по 31 декабря 2024 года. Для каждой территории эксперимента правительство РФ утвердит комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, создаётся федеральная государственная информационная система мониторинга качества воздуха на территориях эксперимента. Это позволит в режиме реального времени оценивать и анализировать ход экологического эксперимента.По мнению сенатора, то, что Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, на территории которых будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, имеет огромное значение для развития территорий края:- Красноярский край является одним из промышленных центров нашей страны, в связи с чем вопросы охраны окружающей среды являются актуальными для региона. Эксперимент позволит систематизировать все те мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу, которые уже точечно выполняются в регионе. Закон абсолютно кореллируется с той масштабной программой по улучшению экологии, которую сегодня реализует «Норникель», - подчеркнул Андрей Клишас.Фото: council.gov.ru