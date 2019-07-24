Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40115

24 июля 2019, 12:56



Норильские ребята вновь отправятся в «Артек». В этот раз приглашены юные туристы.

- В любом случае мы рады, что наших ребят заметили после чемпионата края по спортивным походам и чемпионата Среднесибирского федерального округа, где две группы норильчан под моим руководством и Анатолия Павельева заняли призовые места. В итоге сразу восемь ребят 14-16 лет отправятся в «Артек», - рассказывает Илья Буханченко, педагог дополнительного образования СДЮТиЭ. Смена, в которую отправятся норильчане, называется «Архитекторы дополненной реальности», и пройдёт она с 23 сентября по 14 октября. Ребята уже зарегистрировались на сайте, все путёвки одобрены, документы оформляются. В самом лагере норильчане примут участие во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму, которые пройдут в четыре этапа. На первом состоится очная защита маршрутов: ребятам (без участия руководителя) предстоит подробно рассказать о походах, которые они прошли в рамках чемпионатов. Второй этап представляет собой контрольно-туристский маршрут: поход в один-два дня с выполнением элементов спортивного туризма, например, наведения переправы через реку, установки палатки на скорость, разведения костра. На третьем ждёт спортивное ориентирование: сориентировавшись по карте и компасу, ребятам должны определить точки на реальной местности и пройти их. Четвёртый этап будет схожим, но теперь спортивное ориентирование пройдёт в помещении, где будет больше точек, миновать которые надо в определённой последовательности. «Наша группа будет представлять весь регион. Постараемся не подвести. Мы очень рады приглашению в «Артек», надеюсь, не в последний раз едем», - заключил Илья Буханченко. Фото СДЮТиЭ

Просмотров:158 «Артек» давно славится тем, что отдохнуть в нём могут лишь лучшие школьники страны, показывающие высокие результаты в учёбе, творчестве или спорте. Для норильчан - воспитанников станции детско-юношеского туризма и экскурсий (СДЮТиЭ) такая поездка пройдёт впервые. Это не означает, что прежде их результаты не были достаточно высокими. В их активе – ежегодные призовые места в краевых чемпионатах по туризму, среди более старших ребят – и в чемпионатах России.- В любом случае мы рады, что наших ребят заметили после чемпионата края по спортивным походам и чемпионата Среднесибирского федерального округа, где две группы норильчан под моим руководством и Анатолия Павельева заняли призовые места. В итоге сразу восемь ребят 14-16 лет отправятся в «Артек», - рассказывает Илья Буханченко, педагог дополнительного образования СДЮТиЭ.Смена, в которую отправятся норильчане, называется «Архитекторы дополненной реальности», и пройдёт она с 23 сентября по 14 октября. Ребята уже зарегистрировались на сайте, все путёвки одобрены, документы оформляются.В самом лагере норильчане примут участие во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму, которые пройдут в четыре этапа. На первом состоится очная защита маршрутов: ребятам (без участия руководителя) предстоит подробно рассказать о походах, которые они прошли в рамках чемпионатов. Второй этап представляет собой контрольно-туристский маршрут: поход в один-два дня с выполнением элементов спортивного туризма, например, наведения переправы через реку, установки палатки на скорость, разведения костра. На третьем ждёт спортивное ориентирование: сориентировавшись по карте и компасу, ребятам должны определить точки на реальной местности и пройти их. Четвёртый этап будет схожим, но теперь спортивное ориентирование пройдёт в помещении, где будет больше точек, миновать которые надо в определённой последовательности.«Наша группа будет представлять весь регион. Постараемся не подвести. Мы очень рады приглашению в «Артек», надеюсь, не в последний раз едем», - заключил Илья Буханченко.Фото СДЮТиЭ