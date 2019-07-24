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24 июля 2019, 12:59



МФК «Норильский никель» готовится к предстоящему сезону.

Игроки и тренерский штаб заполярного клуба вышли из отпуска и уже сегодня на подмосковной базе приступили к полноценным тренировкам. Вчера мини-футболисты прошли углублённый медицинский осмотр в клинике спортивной медицины в Москве. Отметим, что новый сезон Суперлиги, в котором примут участие десять клубов, начнётся 7 сентября. Стартовый матч подопечные Евгения Куксевича проведут дома против команды «Динамо-Самара». Также напомним, что по итогам прошлого сезона норильчане расположились на пятом месте турнирной таблицы, уступив в 1/4 финала плей-офф будущему чемпиону «Тюмени». Фото: официальный сайт МФК «Норильский никель»

Просмотров:156 Игроки и тренерский штаб заполярного клуба вышли из отпуска и уже сегодня на подмосковной базе приступили к полноценным тренировкам. Вчера мини-футболисты прошли углублённый медицинский осмотр в клинике спортивной медицины в Москве.Отметим, что новый сезон Суперлиги, в котором примут участие десять клубов, начнётся 7 сентября. Стартовый матч подопечные Евгения Куксевича проведут дома против команды «Динамо-Самара».Также напомним, что по итогам прошлого сезона норильчане расположились на пятом месте турнирной таблицы, уступив в 1/4 финала плей-офф будущему чемпиону «Тюмени».Фото: официальный сайт МФК «Норильский никель»