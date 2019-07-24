|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:53 Заплати налоги и лети в отпуск спокойно.
17:47 Прибывают по расписанию. Авиакомпания NordStar признана лидером рейтинга по пунктуальности международного аэропорта Стригино.
17:37 Voices и «Болеро» отправились на Юг.
16:20 За последние две недели благодаря помощи народных инспекторов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности восемь нарушителей ПДД.
16:13 Давайте сотрудничать: норильским производителям предложили теснее работать с краевыми сельхозпроизводителями.
15:04 Ученики 8-й школы посетили музей полиции.
14:45 Норильск к 2024 году получит связь 5G.
14:24 Капремонт норильских домов идёт по графику. Просрочен ремонт внутридомовых систем электроснабжения.
13:23 «Давай, до свиданья!» Норильские полицейские ищут нелегалов.
12:59 МФК «Норильский никель» готовится к предстоящему сезону.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх