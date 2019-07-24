Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40117

24 июля 2019, 13:23



«Давай, до свиданья!» Норильские полицейские ищут нелегалов.

В ходе проведения операции один иностранец был выдворен за пределы страны; за нарушение миграционного законодательства по ст. 18.8.1 КоАП РФ привлечены 22 человека. Фото https://ruposters.ru

Просмотров:164 Стражи порядка подвели итоги операции «Нелегал», в рамках которой обращали особое внимание на факты фиктивной регистрации по месту жительства и месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили в ОМВД России по городу Норильску.В ходе проведения операции один иностранец был выдворен за пределы страны; за нарушение миграционного законодательства по ст. 18.8.1 КоАП РФ привлечены 22 человека.Фото https://ruposters.ru