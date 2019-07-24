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24 июля 2019, 14:24

Капремонт норильских домов идёт по графику. Просрочен ремонт внутридомовых систем электроснабжения.


В рамках реализации региональной программы в Норильске продолжается капитальный ремонт крыш, фасадов, инженерных систем многоквартирных домов.
Завершаются ремонты кровель по адресам: ул. Орджоникидзе, 6; ул. Мира, 2; ул. Талнахская, 67; Ленинский пр., 46; ул. Комсомольская, 46; ул. Диксона, 6; ул. Таймырская, 30. Идут работы на фасадах на Ленинском пр., 39а; ул. Талнахской, 9; ул. Горняков, 7; ул. Школьной, 5. Работы ведутся по утверждённым графикам.
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города контролирует выполнение региональной программы капремонта. Зафиксировано нарушение сроков окончания работ по ремонту внутридомовых систем электроснабжения. Для ликвидации выявленных отставаний ведётся претензионная работа в отношении подрядных организаций, допустивших просрочку, - сообщил Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела УЖКХ.
Фото Ирины Яринской

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