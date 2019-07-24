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24 июля 2019, 14:45



Норильск к 2024 году получит связь 5G.

Ряд городов Красноярского края к 2024 году получит связь нового поколения: 5G в ближайшие годы придёт в Красноярский край и другие регионы России. Об этом со ссылкой на министра цифрового развития края Николая Распопина сообщает «НИА-Красноярск». «Сейчас уже выбраны пилотные точки во всём мире по тестированию этого формата связи. К 2024 году крупные города России с населением от 100 тыс. человек и выше, включая Красноярск, Норильск, Ачинск, должны быть оборудованы по данным стандартам», - заявил министр. 5G (fifth generation) - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за cуществующими стандартами 4G/IMT-Advanced. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также меньшее время задержки, скорость интернета 1—2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования. В ходе предварительного тестирования связи 5G было зафиксировано достижение пиковых показателей на уровне 25,3 Гбит/с. Если говорить о реальных скоростях, которые ждут обычных пользователей, то в 5G они достигнут 10 Гбит/с. Фото http://v-androide.com

Просмотров:182 Ряд городов Красноярского края к 2024 году получит связь нового поколения: 5G в ближайшие годы придёт в Красноярский край и другие регионы России. Об этом со ссылкой на министра цифрового развития края Николая Распопина сообщает «НИА-Красноярск».«Сейчас уже выбраны пилотные точки во всём мире по тестированию этого формата связи. К 2024 году крупные города России с населением от 100 тыс. человек и выше, включая Красноярск, Норильск, Ачинск, должны быть оборудованы по данным стандартам», - заявил министр.5G (fifth generation) - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за cуществующими стандартами 4G/IMT-Advanced.Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также меньшее время задержки, скорость интернета 1—2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования. В ходе предварительного тестирования связи 5G было зафиксировано достижение пиковых показателей на уровне 25,3 Гбит/с. Если говорить о реальных скоростях, которые ждут обычных пользователей, то в 5G они достигнут 10 Гбит/с.Фото http://v-androide.com