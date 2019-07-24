Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40120

24 июля 2019, 15:04



Ученики 8-й школы посетили музей полиции.

Экскурсию для ребят детского лагеря школы № 8 провёл первый заместитель общественного совета при ОМВД России по Норильску Юрий Кононченко. Ребята ознакомились с историческими материалами и экспонатами музея, экипировкой советской милиции, предметами службы сотрудников милиции, в которых отражена история развития МВД России. Юрий Кононченко рассказал о службе норильских стражей порядка, чем школьники живо заинтересовались, задав множество вопросов. Особое любопытство вызвала техника, используемая в полицейской работе. Школьники остались довольны встречей и поблагодарили Юрия Кононченко за интересную экскурсию. Фото https://норильск.24.мвд.рф/.

Просмотров:118 Экскурсию для ребят детского лагеря школы № 8 провёл первый заместитель общественного совета при ОМВД России по Норильску Юрий Кононченко.Ребята ознакомились с историческими материалами и экспонатами музея, экипировкой советской милиции, предметами службы сотрудников милиции, в которых отражена история развития МВД России. Юрий Кононченко рассказал о службе норильских стражей порядка, чем школьники живо заинтересовались, задав множество вопросов. Особое любопытство вызвала техника, используемая в полицейской работе.Школьники остались довольны встречей и поблагодарили Юрия Кононченко за интересную экскурсию.Фото https://норильск.24.мвд.рф/.