Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40121

24 июля 2019, 16:13



Давайте сотрудничать: норильским производителям предложили теснее работать с краевыми сельхозпроизводителями.

В Дудинке совместно с главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгением Вершининым и председателем комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания края Сергеем Зябловым побывал на площадке сельскохозяйственной артели «Заря» и Владимир Демидов, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи. Предприятие занимается рыбопромысловой деятельностью и первичной переработкой рыбы. Руководитель предприятия Насираддин Алиев представил присутствующим производственные возможности, поделился планами по дальнейшему развитию. Он рассказал ещё об одном направлении деятельности - организации речных пассажирских и грузовых перевозок на собственных судах различного назначения, одно из которых - теплоход «Профессор Близняк», предлагающий красноярцам туристические круизы. На встрече с генеральным директором Заполярного пищевого комбината Гурбаном Томаровым депутаты обсудили перспективы сотрудничества с краевыми сельхозпроизводителями, передаёт НИА-Красноярск. Предприятие выпускает молочную и мясную продукцию, которая представлена в торговых сетях Норильска и Дудинки. «Мы увидели современное производство, серьёзный, ответственный подход к выполнению требований к качеству и безопасности закупаемого сырья и выпускаемой продукции. Важно, чтобы у предприятия сформировались надёжные рабочие контакты по поставке сухого молока, мяса от ведущих сельхозпроизводителей Красноярского края», - отметил Владимир Демидов. Фото http://24rus.ru

Просмотров:151 Такая мысль была озвучена в ходе визита в Норильск делегации депутатов Законодательного собрания края. Парламентарии провели ряд встреч с руководителями местных предприятий.В Дудинке совместно с главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгением Вершининым и председателем комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания края Сергеем Зябловым побывал на площадке сельскохозяйственной артели «Заря» и Владимир Демидов, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи.Предприятие занимается рыбопромысловой деятельностью и первичной переработкой рыбы. Руководитель предприятия Насираддин Алиев представил присутствующим производственные возможности, поделился планами по дальнейшему развитию. Он рассказал ещё об одном направлении деятельности - организации речных пассажирских и грузовых перевозок на собственных судах различного назначения, одно из которых - теплоход «Профессор Близняк», предлагающий красноярцам туристические круизы.На встрече с генеральным директором Заполярного пищевого комбината Гурбаном Томаровым депутаты обсудили перспективы сотрудничества с краевыми сельхозпроизводителями, передаёт НИА-Красноярск. Предприятие выпускает молочную и мясную продукцию, которая представлена в торговых сетях Норильска и Дудинки.«Мы увидели современное производство, серьёзный, ответственный подход к выполнению требований к качеству и безопасности закупаемого сырья и выпускаемой продукции. Важно, чтобы у предприятия сформировались надёжные рабочие контакты по поставке сухого молока, мяса от ведущих сельхозпроизводителей Красноярского края», - отметил Владимир Демидов.Фото http://24rus.ru