Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40122

24 июля 2019, 16:20



За последние две недели благодаря помощи народных инспекторов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности восемь нарушителей ПДД.

Один из последних случаев: водитель иномарки на автодороге Норильск – Талнах дважды нарушил правила обгона с интервалом в десять минут - и это при очевидной загруженности трассы. Свидетельства этого бдительные норильчане передали дорожным полицейским и лихача наказали штрафом в 10 тысяч рублей. Инициатором создания группы народных инспекторов стал Владимир Кудрицкий. Пару лет назад он приобрёл автомобиль и лично столкнулся с хамством на норильских дорогах. - У меня 15 лет водительского стажа по Питеру, но с таким неуважением водителей друг к другу, как здесь, я никогда раньше не сталкивался, – рассказал «Заполярной Правде» Владимир. – Решил создать тематическую группу в мессенджере. Появились сторонники, очень много было противников, периодически сыпались угрозы. Количество групп увеличилось до пяти, в них состоит около тысячи человек. Появился паблик в Instagram, у которого семь тысяч подписчиков. Параллельно с этим налаживали сотрудничество с ГИБДД. Единомышленники Владимира делятся видеозаписями нарушений ПДД с регистраторов, указывая время, место и другую информацию. Кроме того, они следят и за правильностью установленных дорожных знаков и нанесённой разметки. В случае обнаружения ошибок добиваются в соответствующих инстанциях их исправления. Норильчане, желающие вступить в ряды народных инспекторов, могут обращаться к Владимиру Кудрицкому по телефону 8-913-506-77-49. Он готов ответить на вопросы о деятельности общественников, а также принять материалы, свидетельствующие о нарушениях ПДД. Фото https://odintsovo.info

Просмотров:116 В социальных сетях существуют группы норильчан, которые ратуют за соблюдение ПДД и собирают доказательства фактов их нарушений. Материалы передают норильской Госавтоинспекции для принятия мер. Такое сотрудничество даёт положительный результат, отмечают в ОГИБДД, - водители становятся дисциплинированнее. Возможно, опасаясь видеорегистраторов других участников дорожного движения.Один из последних случаев: водитель иномарки на автодороге Норильск – Талнах дважды нарушил правила обгона с интервалом в десять минут - и это при очевидной загруженности трассы. Свидетельства этого бдительные норильчане передали дорожным полицейским и лихача наказали штрафом в 10 тысяч рублей.Инициатором создания группы народных инспекторов стал Владимир Кудрицкий. Пару лет назад он приобрёл автомобиль и лично столкнулся с хамством на норильских дорогах.- У меня 15 лет водительского стажа по Питеру, но с таким неуважением водителей друг к другу, как здесь, я никогда раньше не сталкивался, – рассказал «Заполярной Правде» Владимир. – Решил создать тематическую группу в мессенджере. Появились сторонники, очень много было противников, периодически сыпались угрозы. Количество групп увеличилось до пяти, в них состоит около тысячи человек. Появился паблик в Instagram, у которого семь тысяч подписчиков. Параллельно с этим налаживали сотрудничество с ГИБДД.Единомышленники Владимира делятся видеозаписями нарушений ПДД с регистраторов, указывая время, место и другую информацию. Кроме того, они следят и за правильностью установленных дорожных знаков и нанесённой разметки. В случае обнаружения ошибок добиваются в соответствующих инстанциях их исправления.Норильчане, желающие вступить в ряды народных инспекторов, могут обращаться к Владимиру Кудрицкому по телефону 8-913-506-77-49. Он готов ответить на вопросы о деятельности общественников, а также принять материалы, свидетельствующие о нарушениях ПДД.Фото https://odintsovo.info