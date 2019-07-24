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24 июля 2019, 17:37



Voices и «Болеро» отправились на Юг.

Ребят ждёт насыщенный отпуск: помимо лагерных праздников, познавательных экскурсий, купания в море творческие коллективы примут участие в нескольких международных и всероссийских конкурсах. Фото предоставлено управлением по делам культуры и искусства администрации Норильска

Просмотров:79 Для них началась летняя творческая смена, которая продлится до 29 августа. 34 участника вокальной студии Voices и ансамбля спортивного бального танца «Болеро» Городского центра культуры будут отдыхать в анапском культурно-оздоровительном центре «Премьера».Ребят ждёт насыщенный отпуск: помимо лагерных праздников, познавательных экскурсий, купания в море творческие коллективы примут участие в нескольких международных и всероссийских конкурсах.Фото предоставлено управлением по делам культуры и искусства администрации Норильска