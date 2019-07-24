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24 июля 2019, 17:47



Прибывают по расписанию. Авиакомпания NordStar признана лидером рейтинга по пунктуальности международного аэропорта Стригино.

Авиакомпания NordStar признана одним из самых пунктуальных российских авиаперевозчиков, выполняющих рейсы из Нижнего Новгорода с частотой менее 365 вылетов в год. С января по март 2019 года авиакомпания NordStar выполнила из международного аэропорта Стригино 18 рейсов, показатель пунктуальности составил 100%. Напомним, из Нижнего Новгорода авиакомпания NordStar выполняет еженедельные полеты в Норильск и Белгород. Вылеты по направлениям осуществляются с частотой один раз в неделю по вторникам. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:82 Оценка точности выполнения рейсов дана по итогам полугодовой работы. В рейтинге, составленном нижегородским аэропортом Стригино, учитывались пассажирские регулярные и чартерные рейсы, выполняемые из Нижнего Новгорода. Все авиакомпании были разделены на три категории, в зависимости от частоты выполнения рейсов и национальной принадлежности эксплуатанта. Задержкой считалось отклонение времени вылета от расписания на 15 и более минут без учета отклонений, которые произошли по метеоусловиям.Авиакомпания NordStar признана одним из самых пунктуальных российских авиаперевозчиков, выполняющих рейсы из Нижнего Новгорода с частотой менее 365 вылетов в год. С января по март 2019 года авиакомпания NordStar выполнила из международного аэропорта Стригино 18 рейсов, показатель пунктуальности составил 100%. Напомним, из Нижнего Новгорода авиакомпания NordStar выполняет еженедельные полеты в Норильск и Белгород. Вылеты по направлениям осуществляются с частотой один раз в неделю по вторникам.Фото Владимира Макушкина