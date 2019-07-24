Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40125

24 июля 2019, 17:53



Заплати налоги и лети в отпуск спокойно.

Срок, установленный для уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 год, истёк 3 декабря 2018 года. Тот, кто его не заплатил, - должник, причем его долг ежедневно возрастает из-за начисления пени. - Чтобы наличие задолженности не стало неприятным сюрпризом для тех, кто планирует провести долгожданный отпуск за пределами страны, лучше заранее уточнить её размер и произвести оплату, - предлагают сотрудники налоговой инспекции. - Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Оплатить налоги можно также с помощью кнопки «Заплати налоги» на сайте ФНС России, в банке или в почтовом отделении. Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в налоговую инспекцию, направить заявление через личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Просмотров:83 В разгар летнего сезона и массовых отпусков норильская налоговая инспекция проводит акцию «В отпуск без долгов». В службе напоминают: непогашенная задолженность является основанием для обращения за её взысканием к судебным приставам, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России.Срок, установленный для уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 год, истёк 3 декабря 2018 года. Тот, кто его не заплатил, - должник, причем его долг ежедневно возрастает из-за начисления пени.- Чтобы наличие задолженности не стало неприятным сюрпризом для тех, кто планирует провести долгожданный отпуск за пределами страны, лучше заранее уточнить её размер и произвести оплату, - предлагают сотрудники налоговой инспекции. - Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Оплатить налоги можно также с помощью кнопки «Заплати налоги» на сайте ФНС России, в банке или в почтовом отделении.Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в налоговую инспекцию, направить заявление через личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».