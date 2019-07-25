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25 июля 2019, 10:50



Гости Фестиваля северной ягоды смогут заглянуть в «Ягодный объектив».

Напомним, в эти выходные, 27 и 28 июля, на лыжной базе «Оль-Гуль» пройдёт Фестиваль северной ягоды, ставший уже традиционным для норильчан. Второй год подряд кинокомплекс «Родина» специально для фестиваля готовит фотозону «Ягодный объектив». В воскресенье с 12 до 18 часов в беседке все желающие смогут принять участие в настоящей ягодной фотосессии. «Мы создадим сказочную ягодно-цветочную поляну, сделаем профессиональное фото и подарим его вам на память. На протяжении всей фотосессии будет работать фотосушка, на которой разместятся готовые фотографии. Их можно будет забирать с собой», - делятся сотрудники кинокомплекса. Помимо того, «Родина» подготовила целую кинопрограмму в рамках фестиваля. Так, 27 июля весь день на главной сцене будут демонстрироваться многосерийные мультфильмы «Смешарики» и «Тима и Тома» от компании ООО «Смешарики», а 28 июля с 15.00 до 16.40 гостей фестиваля ждёт уличный кинофест, в рамках которого состоится показ художественного фильма «Счастье – это...», предоставленный компанией «Уолт Дисней Компани СНГ». Будут и ещё сюрпризы, но сотрудники кинокомплекса пока их не раскрывают. Фото кинокомплекса "Родина"

Просмотров:176 Напомним, в эти выходные, 27 и 28 июля, на лыжной базе «Оль-Гуль» пройдёт Фестиваль северной ягоды, ставший уже традиционным для норильчан.Второй год подряд кинокомплекс «Родина» специально для фестиваля готовит фотозону «Ягодный объектив». В воскресенье с 12 до 18 часов в беседке все желающие смогут принять участие в настоящей ягодной фотосессии. «Мы создадим сказочную ягодно-цветочную поляну, сделаем профессиональное фото и подарим его вам на память. На протяжении всей фотосессии будет работать фотосушка, на которой разместятся готовые фотографии. Их можно будет забирать с собой», - делятся сотрудники кинокомплекса.Помимо того, «Родина» подготовила целую кинопрограмму в рамках фестиваля. Так, 27 июля весь день на главной сцене будут демонстрироваться многосерийные мультфильмы «Смешарики» и «Тима и Тома» от компании ООО «Смешарики», а 28 июля с 15.00 до 16.40 гостей фестиваля ждёт уличный кинофест, в рамках которого состоится показ художественного фильма «Счастье – это...», предоставленный компанией «Уолт Дисней Компани СНГ». Будут и ещё сюрпризы, но сотрудники кинокомплекса пока их не раскрывают.Фото кинокомплекса "Родина"