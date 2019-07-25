Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40127

25 июля 2019, 11:44



На Таймыре начато освоение Пайяхского нефтяного месторождения.

Запуск месторождения, где расчитывают добывать 26 млн тонн нефти в год, позволит в два раза повысить её добычу в Красноярском крае (сейчас в регионе добывается около 24 млн тонн нефти в год). До 2027 года в проект предполагается вложить 329 млрд рублей и создать более 20 тысяч рабочих мест, пишет «Наш Красноярский край», ссылаясь на вице-премьера краевого правительства Сергея Верещагина. Транспортировку добытой нефти будут осуществлять через Северный морской путь. Для этого построят трубопровод, нефтеналивной терминал и морской порт в бухте Север неподалеку от поселка Диксон. Фото pixabay.com

Просмотров:162 Ведутся проектно-изыскательские работы, пробурено 11 скважин. Разработку проектной документации планируется завершить к концу 2019 года. Основное строительство должно начаться в 2020 году. Начало добычи нефти намечено на 2024 год. Этот проект - часть межрегиональной инвестиционной программы «Енисейская Сибирь».Запуск месторождения, где расчитывают добывать 26 млн тонн нефти в год, позволит в два раза повысить её добычу в Красноярском крае (сейчас в регионе добывается около 24 млн тонн нефти в год). До 2027 года в проект предполагается вложить 329 млрд рублей и создать более 20 тысяч рабочих мест, пишет «Наш Красноярский край», ссылаясь на вице-премьера краевого правительства Сергея Верещагина.Транспортировку добытой нефти будут осуществлять через Северный морской путь. Для этого построят трубопровод, нефтеналивной терминал и морской порт в бухте Север неподалеку от поселка Диксон.Фото pixabay.com