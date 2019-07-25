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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:23 В Норильске сотрудники речной полиции отмечают свой профессиональный праздник.
16:15 Норильские дворы обозначают дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».
16:08 Жилищные компании просят квартиросъёмщиков: оставляйте информацию о том, где вас найти в случае аварийных ситуаций!
15:35 Да будет свет! Летом в городе отремонтируют опоры освещения и появятся новые светофоры.
15:32 Этим летом в городе отремонтируют и благоустроят 118 064 м² улично-дорожной сети.
15:09 В последние дни по социальным сетям распространяют фото и видео с лебедями: на них чётко видно, как грациозные птицы плавают на озере близ Норильска.
12:42 «Норникель» приобрёл передвижную эколабораторию для заповедника «Пасвик» под Мурманском.
12:30 В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной.
12:03 В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса появится центр цифрового образования «IT-куб».
11:54 В России появится чёрный список родителей и опекунов.
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