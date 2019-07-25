Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40128

25 июля 2019, 11:47



Северян приглашают на уборку.

В субботу, 27 июля, в Дудинке состоится экологический open-air «Чистый берег», который второй год подряд организовывает инициативная группа горожан при содействии администрации муниципального района. В прошлом году в экологической акции приняли участие около полусотни волонтёров, которые очистили ручей Пшеничный в районе рыбозавода от бытового мусора, собрав более 20 мешков мусора. В этом году в рамках акции планируется убрать отходы на берегу Енисея в районе рыбозавода. Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого от КДЦ «Арктика» в 12.00 будет организована отправка автобусов до места назначения, обратно – в 15.00. Для добровольных помощников организаторы обещают уху и чай. Фото http://www.taimyr24.ru

Просмотров:147 В субботу, 27 июля, в Дудинке состоится экологический open-air «Чистый берег», который второй год подряд организовывает инициативная группа горожан при содействии администрации муниципального района. В прошлом году в экологической акции приняли участие около полусотни волонтёров, которые очистили ручей Пшеничный в районе рыбозавода от бытового мусора, собрав более 20 мешков мусора. В этом году в рамках акции планируется убрать отходы на берегу Енисея в районе рыбозавода.Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого от КДЦ «Арктика» в 12.00 будет организована отправка автобусов до места назначения, обратно – в 15.00. Для добровольных помощников организаторы обещают уху и чай.Фото http://www.taimyr24.ru