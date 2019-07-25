Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40129

25 июля 2019, 11:54



В России появится чёрный список родителей и опекунов.

Депутаты Государственной думы в окончательном, третьем, чтении приняли проект закона о создании в России реестра лиц, которым запрещено быть усыновителями, опекунами или попечителями. Как отмечают эксперты, закон помешает недобросовестным гражданам зарабатывать на опекунстве и усыновлении, пишет «Наш Красноярский край». Согласно Семейному кодексу РФ, лишённые родительских прав граждане уже не могут усыновить ребёнка или стать его опекуном. То же касается лиц, отстранённых от обязанностей опекуна. Однако подобные случаи усыновлений всё же происходят из-за плохого обмена сведениями между компетентными органами. Реестр поможет решить эту проблему – суды будут обязаны направлять для пополнения реестра выписки из своих решений о лишении родительских прав, их ограничении и так далее. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

Просмотров:138 Депутаты Государственной думы в окончательном, третьем, чтении приняли проект закона о создании в России реестра лиц, которым запрещено быть усыновителями, опекунами или попечителями. Как отмечают эксперты, закон помешает недобросовестным гражданам зарабатывать на опекунстве и усыновлении, пишет «Наш Красноярский край».Согласно Семейному кодексу РФ, лишённые родительских прав граждане уже не могут усыновить ребёнка или стать его опекуном. То же касается лиц, отстранённых от обязанностей опекуна. Однако подобные случаи усыновлений всё же происходят из-за плохого обмена сведениями между компетентными органами.Реестр поможет решить эту проблему – суды будут обязаны направлять для пополнения реестра выписки из своих решений о лишении родительских прав, их ограничении и так далее. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.