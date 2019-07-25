Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40130

25 июля 2019, 12:03



В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса появится центр цифрового образования «IT-куб».

Он будет создан в 2021 году (годом раньше аналогичный появится в Красноярске на базе детского технопарка «Кванториум»). Такие центры будут обучать по дополнительным общеразвивающим программам в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Это стало возможным благодаря тому, что в этом году Красноярскому краю одобрено четыре заявки по конкурсу на предоставление федеральных средств в рамках нацпроекта «Образование», сообщили в Минобре края. В числе прочих проектов - «Современная школа», согласно которому с 2020 по 2022 год в 283 школах малых городов и сельской местности региона будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей, так называемые «Точки роста». Ещё один проект – «Учитель будущего» – с 2020 по 2022 год предполагает создание трёх центров - по оценке профессионального мастерства и квалификаций, а также центры непрерывного профмастерства педагогов. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» поможет создать в 2020 году на базе Красноярского технопарка «Кванториум» мобильный технопарк «Кванториум», который будет выезжать в малые города и сельские территории края, вовлекая учащихся в дополнительное образование технической, естественнонаучной направленности и активную социальную практику. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 237 организациях края (218 общеобразовательных организаций и 19 профессиональных образовательных организаций) в следующие два года приобретут новейшее компьютерное и интерактивное оборудование для современной цифровой образовательной среды. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:139 Он будет создан в 2021 году (годом раньше аналогичный появится в Красноярске на базе детского технопарка «Кванториум»). Такие центры будут обучать по дополнительным общеразвивающим программам в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.Это стало возможным благодаря тому, что в этом году Красноярскому краю одобрено четыре заявки по конкурсу на предоставление федеральных средств в рамках нацпроекта «Образование», сообщили в Минобре края. В числе прочих проектов - «Современная школа», согласно которому с 2020 по 2022 год в 283 школах малых городов и сельской местности региона будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей, так называемые «Точки роста».Ещё один проект – «Учитель будущего» – с 2020 по 2022 год предполагает создание трёх центров - по оценке профессионального мастерства и квалификаций, а также центры непрерывного профмастерства педагогов.Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» поможет создать в 2020 году на базе Красноярского технопарка «Кванториум» мобильный технопарк «Кванториум», который будет выезжать в малые города и сельские территории края, вовлекая учащихся в дополнительное образование технической, естественнонаучной направленности и активную социальную практику.В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 237 организациях края (218 общеобразовательных организаций и 19 профессиональных образовательных организаций) в следующие два года приобретут новейшее компьютерное и интерактивное оборудование для современной цифровой образовательной среды.Фото Владимира Макушкина