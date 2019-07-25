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25 июля 2019, 12:30



В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года. Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина её действие продлили до конца 2021-го. Сертификат на материнский капитал выдаётся за рождение второго или последующего ребёнка в семье, сейчас его размер составляет 453,026 тысячи рублей. В следующем году сумма увеличится. Об этом во время Петербургского международного экономического форума говорила вице-премьер Татьяна Голикова. «Когда появится прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать», - добавила она. Средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата. Фото Ксении Пироговой

Просмотров:137 В ведомстве выступают за то, чтобы эта мера действовала всегда, и величина маткапитала постоянно индексировалась. «Чтобы не случалось у нас таких трёхгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле», - цитируют первого замглавы Министерства труда Алексея Вовченко «РИА Новости».Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года.Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина её действие продлили до конца 2021-го. Сертификат на материнский капитал выдаётся за рождение второго или последующего ребёнка в семье, сейчас его размер составляет 453,026 тысячи рублей. В следующем году сумма увеличится. Об этом во время Петербургского международного экономического форума говорила вице-премьер Татьяна Голикова. «Когда появится прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать», - добавила она.Средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.Фото Ксении Пироговой