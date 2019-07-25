Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40132

25 июля 2019, 12:42



«Норникель» приобрёл передвижную эколабораторию для заповедника «Пасвик» под Мурманском.

Автомобиль адаптирован к работе в условиях арктической природы, что даёт возможность учёным использовать машину на любой местности. Он оснащён GPS-навигатором, современными фотоловушками, позволяющими делать фото или видео с заданной частотой, а также приборами для изучения состояния воздуха, почвы, воды. Кроме того, в автомобиле есть морозильные камеры для хранения экспериментальных материалов. Он будет использоваться как на территории самого заповедника, так и в других районах Кольского полуострова в рамках различных проектов, в том числе международных. Как сообщила заместитель директора заповедника «Пасвик» Татьяна Снегирёва, экомобиль полностью российского производства. Среди научного оборудования есть приборы разных стран-производителей. Оно подбиралось специально для научных работ, которые проводит заповедник. Использование автомобиля с научным оборудованием позволяет покрывать большие расстояния, а значит, более эффективно использовать дневное время суток и особенности климатических условий Заполярья в летний период. В августе экомобиль отправится в исследовательскую экспедицию для работ по двум международным проектам для исследования биосферы Заполярья в рамках программы сотрудничества «Коларктик», в которой участвуют Россия, Швеция, Норвегия и Финляндия. Одним из этих проектов является ReARK, цель которого - мониторинг природного состояния рек Пас, Индем и Вяла и выработка рекомендаций международной группы для экологического восстановления и сохранения их биологического разнообразия. Второй проект – «Феномены арктической природы» - носит просветительский характер. Проект позволит создать серию природных выставок в визит-центрах трёх стран: Финляндии, Норвегии и России. Заповедник сотрудничает с «Норникелем» уже на протяжении нескольких лет. За это время совместно удалось реализовать ряд уникальных проектов. Так, в 2017 году в посёлке Никель на границе с Норвегией был открыт многофункциональный визит-центр площадью 800 кв. м, который выполняет функцию международной диалоговой площадки для обсуждения актуальных вопросов приграничных территорий России, Норвегии и Финляндии. Инвестиции в его создание составили 70 млн рублей. Расположенная в Мурманской области Кольская ГМК «Норникеля» сотрудничает с другим крупным заполярным заповедником – «Лапландским». Проекты осуществляются уже несколько десятков лет. Фото https://tass.ru

Просмотров:145 Единственная на сегодняшний день в Северо-Западном регионе России передвижная лаборатория на базе внедорожника КамАЗ уже начала работу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Норникель». Среди запланированных работ - взятие проб почвы, воды, изучение состояния воздуха; обследование популяции бурого медведя и последующая видеосъёмка фильма о животных. Также сотрудники заповедника проведут исследование краснокнижных видов зверей и птиц, в начале сентября пройдёт учёт осенней миграции птиц.Автомобиль адаптирован к работе в условиях арктической природы, что даёт возможность учёным использовать машину на любой местности. Он оснащён GPS-навигатором, современными фотоловушками, позволяющими делать фото или видео с заданной частотой, а также приборами для изучения состояния воздуха, почвы, воды. Кроме того, в автомобиле есть морозильные камеры для хранения экспериментальных материалов. Он будет использоваться как на территории самого заповедника, так и в других районах Кольского полуострова в рамках различных проектов, в том числе международных.Как сообщила заместитель директора заповедника «Пасвик» Татьяна Снегирёва, экомобиль полностью российского производства. Среди научного оборудования есть приборы разных стран-производителей. Оно подбиралось специально для научных работ, которые проводит заповедник. Использование автомобиля с научным оборудованием позволяет покрывать большие расстояния, а значит, более эффективно использовать дневное время суток и особенности климатических условий Заполярья в летний период.В августе экомобиль отправится в исследовательскую экспедицию для работ по двум международным проектам для исследования биосферы Заполярья в рамках программы сотрудничества «Коларктик», в которой участвуют Россия, Швеция, Норвегия и Финляндия. Одним из этих проектов является ReARK, цель которого - мониторинг природного состояния рек Пас, Индем и Вяла и выработка рекомендаций международной группы для экологического восстановления и сохранения их биологического разнообразия. Второй проект – «Феномены арктической природы» - носит просветительский характер. Проект позволит создать серию природных выставок в визит-центрах трёх стран: Финляндии, Норвегии и России.Заповедник сотрудничает с «Норникелем» уже на протяжении нескольких лет. За это время совместно удалось реализовать ряд уникальных проектов. Так, в 2017 году в посёлке Никель на границе с Норвегией был открыт многофункциональный визит-центр площадью 800 кв. м, который выполняет функцию международной диалоговой площадки для обсуждения актуальных вопросов приграничных территорий России, Норвегии и Финляндии. Инвестиции в его создание составили 70 млн рублей.Расположенная в Мурманской области Кольская ГМК «Норникеля» сотрудничает с другим крупным заполярным заповедником – «Лапландским». Проекты осуществляются уже несколько десятков лет.Фото https://tass.ru