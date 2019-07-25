Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40133

25 июля 2019, 15:09



В последние дни по социальным сетям распространяют фото и видео с лебедями: на них чётко видно, как грациозные птицы плавают на озере близ Норильска.

Вообще же Сергей Харитонов считает, что птицы являются удивительными путешественниками, демонстрирующими нам чудеса навигации - к местам своих облюбованных зимовок они пролетают порой чуть ли не половину земного шара. Лариса Стрючкова, ведущий специалист отдела экологического просвещения «Заповедников Таймыра», говорит, что, встретив лебедей на норильских озёрах, не надо их кормить: всё в дикой природе настолько разумно и взаимосвязано, что вмешательство в естественный ход вещей может только навредить птицам. К слову, местные орнитологи уже второе лето подряд отмечают, что лебеди-кликуны ведут себя как негнездящиеся птицы: не создают пары и не выводят птенцов. Вполне возможно, что такое поведение - следствие серьёзного изменения климата. Однако, чтобы делать стопроцентные заключения, учёным понадобятся более длительные наблюдения. Фото из социальных сетей

Просмотров:111 В данный момент в Норильске как раз находится научный сотрудник «Заповедников Таймыра» доктор биологических наук Сергей Харитонов, параллельно он работает в Московском центре кольцевания птиц. Учёный уверен, что лебеди-кликуны - совершенно нормальное явление для наших широт: «Так же, как и тундровые (малые) лебеди, лебеди-кликуны - перелётные создания, обитающие на стыке двух природных зон - тундры и лесотундры», - говорит он.Вообще же Сергей Харитонов считает, что птицы являются удивительными путешественниками, демонстрирующими нам чудеса навигации - к местам своих облюбованных зимовок они пролетают порой чуть ли не половину земного шара.Лариса Стрючкова, ведущий специалист отдела экологического просвещения «Заповедников Таймыра», говорит, что, встретив лебедей на норильских озёрах, не надо их кормить: всё в дикой природе настолько разумно и взаимосвязано, что вмешательство в естественный ход вещей может только навредить птицам.К слову, местные орнитологи уже второе лето подряд отмечают, что лебеди-кликуны ведут себя как негнездящиеся птицы: не создают пары и не выводят птенцов. Вполне возможно, что такое поведение - следствие серьёзного изменения климата. Однако, чтобы делать стопроцентные заключения, учёным понадобятся более длительные наблюдения.Фото из социальных сетей