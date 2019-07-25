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25 июля 2019, 15:32

Этим летом в городе отремонтируют и благоустроят 118 064 м² улично-дорожной сети.


Работы идут по следующим адресам: ул. Строительная (13 335 м²); ул. Первомайская (12 501 м²); нечётная сторона ул. Талнахской (от ул. Павлова до ул. Бегичева); чётная сторона - от ул. Павлова до ул. Московской; от ул. 50 лет Октября до Юго-Западной объездной автодороги (23 500 м²). Помимо этого отремонтируют участок трассы Норильск - Алыкель (20 000 м²).
Как сообщил начальник техотдела «Норильскавтодора» Сергей Бойцов, отремонтируют и ряд участков автодороги Норильск – Талнах (48 728 м²): от талнахской объездной до въезда в район, а также от юго-восточного ввода до газораспределительной станции. Здесь же благоустроят семь автобусных остановок и столько же пешеходных переходов. Сумма затрат - 183,6 млн рублей.
- Параллельно ремонтируем тротуары (14 561 м2) и бортовые камни (5869 пог. м.). Сумма контрактов - 46,3 млн рублей. Напомню, год назад мы ремонтировали 10 167 м² тротуаров и уложили 5743,50 пог. м. бортового камня, - пояснил он.
На трёх остановочных пунктах - «Зуб-гора» на ул. Нансена (слева); на ул. Кравца в районе дома № 16а (слева); «Магазин» на автодороге к Оганеру (слева) - появятся павильоны из поликарбоната. На это будет затрачено 3,1 млн рублей.
Помимо того, летом продолжатся ремонты городских дворов и проездов к домам. В плане значится 63 217,50 м² на сумму 119,3 млн рулей. Работы пройдут в целом ряде дворов: ул. Таймырская, 4, 16; ул. Строителей, 15; ул. Бауманская, 24; ул. Космонавтов, 10-12; ул. Дудинская, 7-9; ул. Первопроходцев, 12-18; пл. Металлургов, 1-17, 3; ул. Нансена, 80-82; Молодёжный пр. (озеро Городское); ул. Талнахская, 48; ул. Комсомольская, 3, 7, 7а, 9-11, 11-15; ул. Ленинградская, 18, 7 (два корпуса), 9; ул. Лауреатов, 59, 71; Ленинский пр., 24; ул. Наб. Урванцева, 41; ул. Красноярская, 5.
Дел у дорожников ещё много: до 2 сентября планируется закончить и строительство моста через вторую протоку реки Норильской. На эти работы год назад было потрачено 47,4 млн рублей, в этом планируется освоить 71,6 млн рублей.
Фото Ирины Яринской

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