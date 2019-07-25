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25 июля 2019, 15:35



Да будет свет! Летом в городе отремонтируют опоры освещения и появятся новые светофоры.

Опоры освещения отремонтируют на ул. Нансена и на дороге на свалку твёрдых бытовых отходов и снегоотвал. Сумма работ по контракту - 9,1 млн рублей. Помимо этого будет разработана проектная документация на устройство наружного освещения на Юго-Западной объездной дороге протяжённостью 6124 м, что обойдётся в 5,4 млн рублей. Об этом сообщили в «Норильскавтодоре». Появятся и новые светофоры: на перекрёстках ул. Кирова – ул. Советская (4,2 млн рублей), ул. Талнахская – ул. Пушкина (3,9 млн рублей). На капремонт ещё одного светофора на перекрёстке ул. Кирова – ул. Павлова будет разработана проектно-сметная документация (99,6 тыс. рублей). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:89 Опоры освещения отремонтируют на ул. Нансена и на дороге на свалку твёрдых бытовых отходов и снегоотвал. Сумма работ по контракту - 9,1 млн рублей. Помимо этого будет разработана проектная документация на устройство наружного освещения на Юго-Западной объездной дороге протяжённостью 6124 м, что обойдётся в 5,4 млн рублей. Об этом сообщили в «Норильскавтодоре».Появятся и новые светофоры: на перекрёстках ул. Кирова – ул. Советская (4,2 млн рублей), ул. Талнахская – ул. Пушкина (3,9 млн рублей). На капремонт ещё одного светофора на перекрёстке ул. Кирова – ул. Павлова будет разработана проектно-сметная документация (99,6 тыс. рублей).Фото Владимира Макушкина