Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40136

25 июля 2019, 16:08



Жилищные компании просят квартиросъёмщиков: оставляйте информацию о том, где вас найти в случае аварийных ситуаций!

Почти сутки без холодной воды провели жильцы двух подъездов дома № 12 на ул. Павлова из-за того, что хозяева квартиры, в которой, по мнению сотрудников аварийной службы, прорвало трубу, отсутствовали дома, и никто (ни соседи, ни представители «Жилкомсервиса») не знал, как с ними связаться. Обычно вода перекрывается по стояку, но в данном случае пришлось оставить без воды полдома, так как и вентиль находится в этой злополучной квартире. Через социальные сети сотрудники жэка нашли собственника квартиры, но оказалось, что он её продал несколько лет назад, а лицевой счёт не переоформил. Почти сутки коммунальщики разыскивали нового хозяина и уже приняли решение вскрыть дверь - конечно же, в присутствии участкового, как жилец объявился. Воду подключили. Возмущённые отсутствием холодной воды соседи успокоились. Не расслабляется только аварийная служба - в сутки в ЖКС поступает до десяти звонков о потопах. Сотрудники жилищной компании настоятельно рекомендуют норильчанам при продаже-покупке квартиры менять лицевые счета, сообщать в паспортном столе свой номер телефона, чтобы он был указан в поквартирной карточке, в случае отъезда оставлять соседям или друзьям ключи от квартиры и сообщать в аварийную службу или коменданту УК их контакты. Иначе проблем не оберёшься. Фото Надежды Сидор

Просмотров:90 Жилищные компании просят квартиросъёмщиков: оставляйте информацию о том, где вас найти в случае аварийных ситуаций!Почти сутки без холодной воды провели жильцы двух подъездов дома № 12 на ул. Павлова из-за того, что хозяева квартиры, в которой, по мнению сотрудников аварийной службы, прорвало трубу, отсутствовали дома, и никто (ни соседи, ни представители «Жилкомсервиса») не знал, как с ними связаться. Обычно вода перекрывается по стояку, но в данном случае пришлось оставить без воды полдома, так как и вентиль находится в этой злополучной квартире.Через социальные сети сотрудники жэка нашли собственника квартиры, но оказалось, что он её продал несколько лет назад, а лицевой счёт не переоформил. Почти сутки коммунальщики разыскивали нового хозяина и уже приняли решение вскрыть дверь - конечно же, в присутствии участкового, как жилец объявился. Воду подключили. Возмущённые отсутствием холодной воды соседи успокоились. Не расслабляется только аварийная служба - в сутки в ЖКС поступает до десяти звонков о потопах.Сотрудники жилищной компании настоятельно рекомендуют норильчанам при продаже-покупке квартиры менять лицевые счета, сообщать в паспортном столе свой номер телефона, чтобы он был указан в поквартирной карточке, в случае отъезда оставлять соседям или друзьям ключи от квартиры и сообщать в аварийную службу или коменданту УК их контакты. Иначе проблем не оберёшься.Фото Надежды Сидор