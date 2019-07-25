Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40138

25 июля 2019, 16:23



В Норильске сотрудники речной полиции отмечают свой профессиональный праздник.

В нашем городе речная полиция появилась в 1980 году. Сегодня территория обслуживания Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России простирается в южном направлении на 955 км по реке Енисей от устья Подкаменной Тунгуски; на севере – до острова Диксон в Енисейском заливе Карского моря; на юго-востоке – акватория морского порта Хатанга. Общая протяжённость водных путей составляет 1060 километров: из них 280 морских и 780 - речных. В сферу оперативного обслуживания линейного отдела полиции (ЛОП) в аэропорту и морском порту Дудинки входит Заполярный транспортный филиал «Норникеля» и собственно сам порт – основная база снабжения жизнедеятельности Норильска и Таймырского муниципального района. Ежегодно речная полиция проводит рейды для пресечения незаконного вылова рыбы. Уже в этом году по ним зарегистрировано два уголовных дела по статьям 256 и 258.1 и одно административное правонарушение по статье 8.37. Фото из архива ЛОВД

Просмотров:69 В нашем городе речная полиция появилась в 1980 году. Сегодня территория обслуживания Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России простирается в южном направлении на 955 км по реке Енисей от устья Подкаменной Тунгуски; на севере – до острова Диксон в Енисейском заливе Карского моря; на юго-востоке – акватория морского порта Хатанга. Общая протяжённость водных путей составляет 1060 километров: из них 280 морских и 780 - речных.В сферу оперативного обслуживания линейного отдела полиции (ЛОП) в аэропорту и морском порту Дудинки входит Заполярный транспортный филиал «Норникеля» и собственно сам порт – основная база снабжения жизнедеятельности Норильска и Таймырского муниципального района.Ежегодно речная полиция проводит рейды для пресечения незаконного вылова рыбы. Уже в этом году по ним зарегистрировано два уголовных дела по статьям 256 и 258.1 и одно административное правонарушение по статье 8.37.Фото из архива ЛОВД