Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40139

25 июля 2019, 17:21



В дудинских посёлках отремонтируют объекты инфраструктуры.

В этом году в рамках комплексной программы «Посёлок — наш дом», разработанной в целях стимулирования экономического и социального развития дудинских посёлков, планируется заняться масштабным благоустройством, сообщает официальный сайт Дудинки. Произвести ремонт кровель, печей, оштукатурить домовые фасады и деревянные конструкции зданий, окрасить оконные и дверные блоки, выполнить другие общестроительные работы. Важно, что программа все 12 лет действия выполняет ещё одну важную задачу – обеспечивает занятость местного населения, снижая таким образом уровень безработицы среди сельчан. Благоустройством дудинских посёлков этим летом занимаются 15 человек, набранных из числа неработающих жителей. Необходимые строительные материалы, а также инструменты и инвентарь в Усть-Авам, Потапово и Хантайское Озеро доставили ещё летом 2018 года, в Волочанку — весной текущего (всего более 20 тонн на общую сумму около трёх миллионов рублей). Сейчас в посёлки завозятся стройматериалы для ремонтов будущего года. Это около 50 тонн грузов, большая часть из которых — пиломатериалы. В Хантайское Озеро они уже доставлены, в Левинские Пески поступят в ближайший понедельник, в Потапово и Усть-Авам «доедут» на следующей неделе. Фото https://www.e-river.ru

Просмотров:164 В этом году в рамках комплексной программы «Посёлок — наш дом», разработанной в целях стимулирования экономического и социального развития дудинских посёлков, планируется заняться масштабным благоустройством, сообщает официальный сайт Дудинки. Произвести ремонт кровель, печей, оштукатурить домовые фасады и деревянные конструкции зданий, окрасить оконные и дверные блоки, выполнить другие общестроительные работы.Важно, что программа все 12 лет действия выполняет ещё одну важную задачу – обеспечивает занятость местного населения, снижая таким образом уровень безработицы среди сельчан. Благоустройством дудинских посёлков этим летом занимаются 15 человек, набранных из числа неработающих жителей. Необходимые строительные материалы, а также инструменты и инвентарь в Усть-Авам, Потапово и Хантайское Озеро доставили ещё летом 2018 года, в Волочанку — весной текущего (всего более 20 тонн на общую сумму около трёх миллионов рублей). Сейчас в посёлки завозятся стройматериалы для ремонтов будущего года. Это около 50 тонн грузов, большая часть из которых — пиломатериалы. В Хантайское Озеро они уже доставлены, в Левинские Пески поступят в ближайший понедельник, в Потапово и Усть-Авам «доедут» на следующей неделе.Фото https://www.e-river.ru