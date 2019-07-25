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25 июля 2019, 17:31



«Болеро» - в лауреатах

Наш коллектив под руководством художественного руководителя Елены Малько достойно представил Норильск и завоевал два диплома лауреата I степени, два диплома лауреата II степени, а также был отмечен специальными дипломами «За яркость художественных образов» и «За органичность и артистизм». Фото управления по делам культуры и искусства администрации Норильска

Просмотров:152 Вчера ансамбль спортивного бального танца «Болеро» Городского центра культуры принял участие в международном многожанровом конкурсе культуры, искусства и творчества (КИТ) в Анапе.Наш коллектив под руководством художественного руководителя Елены Малько достойно представил Норильск и завоевал два диплома лауреата I степени, два диплома лауреата II степени, а также был отмечен специальными дипломами «За яркость художественных образов» и «За органичность и артистизм».Фото управления по делам культуры и искусства администрации Норильска