Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40141

25 июля 2019, 17:54



В Норильске открывается Центр экологического туризма на плато Путорана.

Зрителей ждут концерт творческого объединения «Планёрка», церемония награждения победителей конкурсов «Папа, мама, я - туристская семья!», «Народная экоскамейка», мастер-класс студии Kids Time, турпоход комплекса ГТО, а также розыгрыши призов, полянка аквагрима и многое другое. Завершится мероприятие в 18 часов. Напомним, проект Центра экологического туризма реализуется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Его оператором выступает Союз промышленников и предпринимателей Заполярья РСПП при поддержке туристического клуба «Азимут» школы № 8.

Просмотров:283 4 августа в начале плато Путорана, около ущелья и водопада Красные Камни, состоится торжественное открытие Центра экологического социально ответственного туризма. Праздничная программа стартует в 13 часов. Место проведения - настил и беседка около дороги на реку Валёк.Зрителей ждут концерт творческого объединения «Планёрка», церемония награждения победителей конкурсов «Папа, мама, я - туристская семья!», «Народная экоскамейка», мастер-класс студии Kids Time, турпоход комплекса ГТО, а также розыгрыши призов, полянка аквагрима и многое другое. Завершится мероприятие в 18 часов.Напомним, проект Центра экологического туризма реализуется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Его оператором выступает Союз промышленников и предпринимателей Заполярья РСПП при поддержке туристического клуба «Азимут» школы № 8.