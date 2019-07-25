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25 июля 2019, 17:56

Новый арт-объект появился в городе: яркий и со смыслом.


Стены бывшего мусоросборника во дворе ул. Талнахской, 43 - ул. Московской, 19-21, украсила яркая композиция, состоящая из цветных капель с лозунгом «Будь здоров — живи ярко!». Его автор — норильчанин Максим Лемеш, специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра, который в свободное от работы время занимается граффити.
Этот проект — результат взаимодействия с Фондом борьбы со СПИДом (AHF — Россия) в рамках флагманской программы Красноярского края «Моя территория», которая ставит своей целью пропаганду здорового образа жизни, профилактику ВИЧ/СПИДа и привлечение внимания жителей города к сохранению своего здоровья.
По словам Максима Лемеша, от согласования эскиза до финального штриха потребовался месяц. Сложнее всего оказалось найти «полотно». И здесь навстречу пошёл «Жилкомсервис». Сейчас объект полностью готов.
Фото предоставлено компанией «ЖКС»

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    Список новостей

 25 июля 2019 
17:56   Новый арт-объект появился в городе: яркий и со смыслом. 17:54   В Норильске открывается Центр экологического туризма на плато Путорана.
17:31   «Болеро» - в лауреатах 17:21   В дудинских посёлках отремонтируют объекты инфраструктуры.
16:23   В Норильске сотрудники речной полиции отмечают свой профессиональный праздник. 16:15   Норильские дворы обозначают дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».
16:08   Жилищные компании просят квартиросъёмщиков: оставляйте информацию о том, где вас найти в случае аварийных ситуаций! 15:35   Да будет свет! Летом в городе отремонтируют опоры освещения и появятся новые светофоры.
15:32   Этим летом в городе отремонтируют и благоустроят 118 064 м² улично-дорожной сети. 15:09   В последние дни по социальным сетям распространяют фото и видео с лебедями: на них чётко видно, как грациозные птицы плавают на озере близ Норильска.
12:42   «Норникель» приобрёл передвижную эколабораторию для заповедника «Пасвик» под Мурманском. 12:30   В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной.
12:03   В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса появится центр цифрового образования «IT-куб». 11:54   В России появится чёрный список родителей и опекунов.
11:47   Северян приглашают на уборку. 11:44   На Таймыре начато освоение Пайяхского нефтяного месторождения.
10:50   Гости Фестиваля северной ягоды смогут заглянуть в «Ягодный объектив».

 24 июля 2019 
17:53   Заплати налоги и лети в отпуск спокойно. 17:47   Прибывают по расписанию. Авиакомпания NordStar признана лидером рейтинга по пунктуальности международного аэропорта Стригино.
17:37   Voices и «Болеро» отправились на Юг. 16:20   За последние две недели благодаря помощи народных инспекторов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности восемь нарушителей ПДД.
16:13   Давайте сотрудничать: норильским производителям предложили теснее работать с краевыми сельхозпроизводителями. 15:04   Ученики 8-й школы посетили музей полиции.
14:45   Норильск к 2024 году получит связь 5G. 14:24   Капремонт норильских домов идёт по графику. Просрочен ремонт внутридомовых систем электроснабжения.
13:23   «Давай, до свиданья!» Норильские полицейские ищут нелегалов. 12:59   МФК «Норильский никель» готовится к предстоящему сезону.
12:56   Норильские ребята вновь отправятся в «Артек». В этот раз приглашены юные туристы. 11:22   Андрей Клишас: «Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, где будет проводиться экологический эксперимент».
11:09   К концу следующей недели на въезде в Центральный район появится произведение монументальной живописи – белая медведица с медвежонком. 11:07   Дети, оставшиеся на лето в городе, не скучают: в молодёжном центре Норильска открылась летняя спартакиада семей воспитанников детсадов.

 23 июля 2019 
17:44   Управляющая компания «ЖКС» формирует список дворов, которые благоустроят будущим летом. 17:35   Почти сто килограммов гуманитарной помощи собрал и передал Иркутской области благотворительный фонд «69 параллель».
17:35   Фестиваль северной ягоды в третий раз приглашает норильчан и гостей города окунуться в атмосферу северного лета, ... 17:21   24 июля православные отмечают день памяти равноапостольной княгини Ольги, Великой княгини Русской.
17:02   Талнах приглашает на день памяти Владимира Высоцкого. 16:13   Программа переселения норильчан и дудинцев на материк получила поддержку Совета Федерации.
16:03   Почти 470 плёночных документальных фильмов переедет из Норильска в Красноярск. 14:33   В норильской детской больнице появится новое рентгенодиагностическое оборудование.
13:41   Прокуратура нашла массовые нарушения в перинатальном центре Норильска. 12:50   «Папа, мама, я – туристская семья!» – стартует городской конкурс детского рисунка.
12:50   Норильчане помогают. Ещё один водитель привлечен к ответственности благодаря видео от горожан. 12:21   На руднике «Октябрьский» открылся центр планирования и контроля горных работ.
11:28   Сайты с информацией о продаже дипломов в Норильске заблокированы. 10:57   В Норильске оштрафовали центр красоты и здоровья.
10:51   Чаек окольцуют. На заповедных островах Карского моря работает экспедиция, в составе которой есть и норильские специалисты. 10:30   Художник Марина Акишина показала новые работы на территории будущего Арктического музея современного искусства (АММА).

 22 июля 2019 
17:56   В Талнахе появилась новая достопримечательность. 16:54   В выходные нарушали ПДД как водители, так и пешеходы. Итог – 120 административных материалов.
16:49   Бурый медвежонок продолжает угощаться на туристических пикниках в ущелье Красные Камни.




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