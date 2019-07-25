Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40142

25 июля 2019, 17:56



Новый арт-объект появился в городе: яркий и со смыслом.

Этот проект — результат взаимодействия с Фондом борьбы со СПИДом (AHF — Россия) в рамках флагманской программы Красноярского края «Моя территория», которая ставит своей целью пропаганду здорового образа жизни, профилактику ВИЧ/СПИДа и привлечение внимания жителей города к сохранению своего здоровья. По словам Максима Лемеша, от согласования эскиза до финального штриха потребовался месяц. Сложнее всего оказалось найти «полотно». И здесь навстречу пошёл «Жилкомсервис». Сейчас объект полностью готов. Фото предоставлено компанией «ЖКС»

Просмотров:233 Стены бывшего мусоросборника во дворе ул. Талнахской, 43 - ул. Московской, 19-21, украсила яркая композиция, состоящая из цветных капель с лозунгом «Будь здоров — живи ярко!». Его автор — норильчанин Максим Лемеш, специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра, который в свободное от работы время занимается граффити.Этот проект — результат взаимодействия с Фондом борьбы со СПИДом (AHF — Россия) в рамках флагманской программы Красноярского края «Моя территория», которая ставит своей целью пропаганду здорового образа жизни, профилактику ВИЧ/СПИДа и привлечение внимания жителей города к сохранению своего здоровья.По словам Максима Лемеша, от согласования эскиза до финального штриха потребовался месяц. Сложнее всего оказалось найти «полотно». И здесь навстречу пошёл «Жилкомсервис». Сейчас объект полностью готов.Фото предоставлено компанией «ЖКС»