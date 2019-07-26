Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40143

26 июля 2019, 10:32



Талнах приглашает северян на третий благотворительный семейный фестиваль «Заварка».

В этом году «Заварка фест» пройдёт 3 августа с 15 до 20 часов на площади Горняков. Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд «69 параллель», а поддержку ему оказывает администрация района Талнах. В фестивале примут участие порядка 40 общественных и некоммерческих объединений, инициативных групп, представителей бизнеса. Для жителей района и гостей будут работать около 16 площадок: интерактивных, творческих, этнических, спортивных, зооплощадок. И взрослые, и дети найдут себе занятие и развлечение по душе и по интересам. Как и в прошлые годы, цель фестиваля благородна - помочь маленьким благополучателям фонда «69 параллель». В этом году средства собираются для шестилетнего Матвея Усачёва, которому необходимо оплатить курса реабилитации: её мальчик уже начал проходить в самарском центре. Вторым получателем станет Юлия Котко, которой необходимы лекарства для восстановления после пересадки почки. Более подробно о деятельности благотворительного фонда «69 параллель» и его благополучателях можно узнать на страничке https://bf69.ru/. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:109 В этом году «Заварка фест» пройдёт 3 августа с 15 до 20 часов на площади Горняков. Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд «69 параллель», а поддержку ему оказывает администрация района Талнах. В фестивале примут участие порядка 40 общественных и некоммерческих объединений, инициативных групп, представителей бизнеса.Для жителей района и гостей будут работать около 16 площадок: интерактивных, творческих, этнических, спортивных, зооплощадок. И взрослые, и дети найдут себе занятие и развлечение по душе и по интересам.Как и в прошлые годы, цель фестиваля благородна - помочь маленьким благополучателям фонда «69 параллель». В этом году средства собираются для шестилетнего Матвея Усачёва, которому необходимо оплатить курса реабилитации: её мальчик уже начал проходить в самарском центре. Вторым получателем станет Юлия Котко, которой необходимы лекарства для восстановления после пересадки почки.Более подробно о деятельности благотворительного фонда «69 параллель» и его благополучателях можно узнать на страничке https://bf69.ru/.Фото Натальи Черкашиной