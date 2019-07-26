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26 июля 2019, 10:32

Талнах приглашает северян на третий благотворительный семейный фестиваль «Заварка».


В этом году «Заварка фест» пройдёт 3 августа с 15 до 20 часов на площади Горняков. Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд «69 параллель», а поддержку ему оказывает администрация района Талнах. В фестивале примут участие порядка 40 общественных и некоммерческих объединений, инициативных групп, представителей бизнеса.
Для жителей района и гостей будут работать около 16 площадок: интерактивных, творческих, этнических, спортивных, зооплощадок. И взрослые, и дети найдут себе занятие и развлечение по душе и по интересам.
Как и в прошлые годы, цель фестиваля благородна - помочь маленьким благополучателям фонда «69 параллель». В этом году средства собираются для шестилетнего Матвея Усачёва, которому необходимо оплатить курса реабилитации: её мальчик уже начал проходить в самарском центре. Вторым получателем станет Юлия Котко, которой необходимы лекарства для восстановления после пересадки почки.
Более подробно о деятельности благотворительного фонда «69 параллель» и его благополучателях можно узнать на страничке https://bf69.ru/.
Фото Натальи Черкашиной

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    Список новостей

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10:32   Талнах приглашает северян на третий благотворительный семейный фестиваль «Заварка».

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17:31   «Болеро» - в лауреатах 17:21   В дудинских посёлках отремонтируют объекты инфраструктуры.
16:23   В Норильске сотрудники речной полиции отмечают свой профессиональный праздник. 16:15   Норильские дворы обозначают дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».
16:08   Жилищные компании просят квартиросъёмщиков: оставляйте информацию о том, где вас найти в случае аварийных ситуаций! 15:35   Да будет свет! Летом в городе отремонтируют опоры освещения и появятся новые светофоры.
15:32   Этим летом в городе отремонтируют и благоустроят 118 064 м² улично-дорожной сети. 15:09   В последние дни по социальным сетям распространяют фото и видео с лебедями: на них чётко видно, как грациозные птицы плавают на озере близ Норильска.
12:42   «Норникель» приобрёл передвижную эколабораторию для заповедника «Пасвик» под Мурманском. 12:30   В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной.
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11:47   Северян приглашают на уборку. 11:44   На Таймыре начато освоение Пайяхского нефтяного месторождения.
10:50   Гости Фестиваля северной ягоды смогут заглянуть в «Ягодный объектив».

 24 июля 2019 
17:53   Заплати налоги и лети в отпуск спокойно. 17:47   Прибывают по расписанию. Авиакомпания NordStar признана лидером рейтинга по пунктуальности международного аэропорта Стригино.
17:37   Voices и «Болеро» отправились на Юг. 16:20   За последние две недели благодаря помощи народных инспекторов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности восемь нарушителей ПДД.
16:13   Давайте сотрудничать: норильским производителям предложили теснее работать с краевыми сельхозпроизводителями. 15:04   Ученики 8-й школы посетили музей полиции.
14:45   Норильск к 2024 году получит связь 5G. 14:24   Капремонт норильских домов идёт по графику. Просрочен ремонт внутридомовых систем электроснабжения.
13:23   «Давай, до свиданья!» Норильские полицейские ищут нелегалов. 12:59   МФК «Норильский никель» готовится к предстоящему сезону.
12:56   Норильские ребята вновь отправятся в «Артек». В этот раз приглашены юные туристы. 11:22   Андрей Клишас: «Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, где будет проводиться экологический эксперимент».
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 23 июля 2019 
17:44   Управляющая компания «ЖКС» формирует список дворов, которые благоустроят будущим летом. 17:35   Почти сто килограммов гуманитарной помощи собрал и передал Иркутской области благотворительный фонд «69 параллель».
17:35   Фестиваль северной ягоды в третий раз приглашает норильчан и гостей города окунуться в атмосферу северного лета, ... 17:21   24 июля православные отмечают день памяти равноапостольной княгини Ольги, Великой княгини Русской.
17:02   Талнах приглашает на день памяти Владимира Высоцкого. 16:13   Программа переселения норильчан и дудинцев на материк получила поддержку Совета Федерации.
16:03   Почти 470 плёночных документальных фильмов переедет из Норильска в Красноярск. 14:33   В норильской детской больнице появится новое рентгенодиагностическое оборудование.
13:41   Прокуратура нашла массовые нарушения в перинатальном центре Норильска. 12:50   «Папа, мама, я – туристская семья!» – стартует городской конкурс детского рисунка.
12:50   Норильчане помогают. Ещё один водитель привлечен к ответственности благодаря видео от горожан. 12:21   На руднике «Октябрьский» открылся центр планирования и контроля горных работ.
11:28   Сайты с информацией о продаже дипломов в Норильске заблокированы. 10:57   В Норильске оштрафовали центр красоты и здоровья.




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