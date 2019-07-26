Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40144

26 июля 2019, 12:04



Норильские полицейские мониторят медучреждения, чтобы найти пострадавших в уличной драке.

Недавно в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как парень нанёс удар в голову девушке. На кадрах видеозаписи видно, что несколько парней решают возникший между ними конфликт с помощью кулаков и ног. Один из дерущихся от удара падает на землю, но избиения продолжаются. Тут на помощь пострадавшему прибегает девушка и кидается на его обидчиков. Молодой человек в белой футболке со всей силу наотмашь бьёт защитницу по голове справа. Девушка падает на асфальт, ударившись при этом головой. Конфликт на этом закончился, так как дерущиеся парни бросились к пострадавшей девушке. Инцидент не остался без внимания стражей порядка. По поручению и. о прокурора Норильска Хаважа Гутаева сотрудниками полиции организована доследственная проверка. Установлены личности дравшихся, с них взяты объяснения, а пострадавшие пока неизвестны. Как рассказали в прокуратуре города, уголовное дело пока не возбуждено, зафиксирован лишь факт нанесения повреждений. Сейчас важно установить личности пострадавших, а также оценить тяжесть причинённого вреда их здоровью. «Это позволит квалифицировать случай как частно-публичный или публичный: в первом случае дело может быть возбуждено только по заявлению от пострадавших, во втором – без него. Сейчас полиция проверяет медучреждения, но пока пострадавшие туда, судя по всему, не обращались», - отметили в прокуратуре. Надзорное ведомство обращается к горожанам с просьбой помочь установить личности пострадавших парня и девушки. Всех, кто обладает информацией о данном правонарушении, просим обратиться в отдел полиции № 2 по адресу: Норильск, улица Строителей, 7, либо по телефону (3919) 37-15-12.

Просмотров:70 Разыскиваются пострадавшая от рук дебошира девушка и молодой человек.Недавно в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как парень нанёс удар в голову девушке. На кадрах видеозаписи видно, что несколько парней решают возникший между ними конфликт с помощью кулаков и ног. Один из дерущихся от удара падает на землю, но избиения продолжаются. Тут на помощь пострадавшему прибегает девушка и кидается на его обидчиков. Молодой человек в белой футболке со всей силу наотмашь бьёт защитницу по голове справа. Девушка падает на асфальт, ударившись при этом головой. Конфликт на этом закончился, так как дерущиеся парни бросились к пострадавшей девушке.Инцидент не остался без внимания стражей порядка. По поручению и. о прокурора Норильска Хаважа Гутаева сотрудниками полиции организована доследственная проверка. Установлены личности дравшихся, с них взяты объяснения, а пострадавшие пока неизвестны.Как рассказали в прокуратуре города, уголовное дело пока не возбуждено, зафиксирован лишь факт нанесения повреждений. Сейчас важно установить личности пострадавших, а также оценить тяжесть причинённого вреда их здоровью. «Это позволит квалифицировать случай как частно-публичный или публичный: в первом случае дело может быть возбуждено только по заявлению от пострадавших, во втором – без него. Сейчас полиция проверяет медучреждения, но пока пострадавшие туда, судя по всему, не обращались», - отметили в прокуратуре.Надзорное ведомство обращается к горожанам с просьбой помочь установить личности пострадавших парня и девушки. Всех, кто обладает информацией о данном правонарушении, просим обратиться в отдел полиции № 2 по адресу: Норильск, улица Строителей, 7, либо по телефону (3919) 37-15-12.