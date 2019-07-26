Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40145

26 июля 2019, 12:14



В дудинские посёлки продолжается доставка топливно-энергетических ресурсов.

Посёлки муниципального образования обеспечены углём на 52% - такие данные приводит комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Дудинки. В полном объёме твёрдое топливо завезли в Волочанку. Это 2916 тонн каменного угля, предназначенного для 162 поселковых подворий, сельского клуба, школы, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта. В рамках северного завоза в Волочанку также доставлено 230 тонн дизельного топлива и 1,8 тонны дизельного масла. В Усть-Авам для обеспечения топливом 133 дворов, сельского клуба, фельдшерско-акушерского пункта и территориального отдела администрации планируется завезти 1513 тонн угля. По реке уже доставлено 718 тонн, что составляет 47 процентов от запланированного объёма. Для нужд ООО «Потапово», оказывающего жилищно-коммунальные услуги населению, в посёлок завезено 200 тонн дизельного топлива — это 59 процентов от запланированного объёма. АО «Хантайское», ответственное за энергоснабжение посёлка Хантайское Озеро, обеспечено дизельным топливом на 44 процента. По состоянию на 22 июля текущего года ресурс завезён в объёме 240 тонн. Фото из архива редакции

Просмотров:54 Посёлки муниципального образования обеспечены углём на 52% - такие данные приводит комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Дудинки. В полном объёме твёрдое топливо завезли в Волочанку. Это 2916 тонн каменного угля, предназначенного для 162 поселковых подворий, сельского клуба, школы, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта. В рамках северного завоза в Волочанку также доставлено 230 тонн дизельного топлива и 1,8 тонны дизельного масла.В Усть-Авам для обеспечения топливом 133 дворов, сельского клуба, фельдшерско-акушерского пункта и территориального отдела администрации планируется завезти 1513 тонн угля. По реке уже доставлено 718 тонн, что составляет 47 процентов от запланированного объёма.Для нужд ООО «Потапово», оказывающего жилищно-коммунальные услуги населению, в посёлок завезено 200 тонн дизельного топлива — это 59 процентов от запланированного объёма.АО «Хантайское», ответственное за энергоснабжение посёлка Хантайское Озеро, обеспечено дизельным топливом на 44 процента. По состоянию на 22 июля текущего года ресурс завезён в объёме 240 тонн.Фото из архива редакции