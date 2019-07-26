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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
12:31 МФК «Норильский никель» пополнился ещё одним игроком.
12:29 Внимание, водители! Улицу Московскую закроют для проезда.
12:14 В дудинские посёлки продолжается доставка топливно-энергетических ресурсов.
12:04 Норильские полицейские мониторят медучреждения, чтобы найти пострадавших в уличной драке.
10:32 Талнах приглашает северян на третий благотворительный семейный фестиваль «Заварка».
17:56 Новый арт-объект появился в городе: яркий и со смыслом.
17:54 В Норильске открывается Центр экологического туризма на плато Путорана.
17:31 «Болеро» - в лауреатах
17:21 В дудинских посёлках отремонтируют объекты инфраструктуры.
16:23 В Норильске сотрудники речной полиции отмечают свой профессиональный праздник.
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