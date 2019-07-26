Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40146

26 июля 2019, 12:29



Внимание, водители! Улицу Московскую закроют для проезда.

Участок нечётной стороны улицы Московской (от ул. Лауреатов до ул. Талнахской) перекроют с 27 июля. Это связано с капитальным ремонтом коллектора, сообщили в администрации города. Движение будет закрыто для всех видов транспорта до завершения работ. Изменится и маршрут автобуса № 14А. Он будет ходить от остановочного пункта «Магазин «Океан» по улицам Лауреатов, Павлова, Талнахской и далее по установленному маршруту.

Просмотров:235 Участок нечётной стороны улицы Московской (от ул. Лауреатов до ул. Талнахской) перекроют с 27 июля. Это связано с капитальным ремонтом коллектора, сообщили в администрации города. Движение будет закрыто для всех видов транспорта до завершения работ.Изменится и маршрут автобуса № 14А. Он будет ходить от остановочного пункта «Магазин «Океан» по улицам Лауреатов, Павлова, Талнахской и далее по установленному маршруту.