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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:30 Норильские дети лучше всех умеют создавать кино.
17:27 22 норильчанина отмечены за развитие городской торговли.
17:19 Любители квадроциклов объединились, решив провести праздник и помочь восьмилетней Захре Халиловой, благополучательнице «Территории добра».
16:52 Норильчанин стал лучшим следователем межрайонных следственных отделов по краю.
16:16 Десяткам норильчан ежегодно помогают Советы профилактики правонарушений. Сегодня на очередном заседании за помощью обратилось шесть человек.
14:38 Все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Произойдут изменения и в работе регионального портала госуслуг.
14:34 На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей.
14:30 Летняя беда. Норильские полицейские предупреждают родителей об опасности выпадения детей из окон.
14:08 «Заповедники Таймыра» проводят экспедиционные работы на путях весенних миграций диких северных оленей таймырской популяции в бассейне реки Хеты.
14:06 Безработных норильчан ждёт 2947 вакансий, большая часть – по рабочим профессиям.
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