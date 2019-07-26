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26 июля 2019, 12:31



МФК «Норильский никель» пополнился ещё одним игроком.





- Для меня переход в заполярную команду – это, безусловно, серьёзный шаг вперёд и новый этап в карьере. В «Норильском никеле» уровень выше. Здесь играют сильные ребята, видна большая конкуренция, и я к ней готов. Это клуб с большими амбициями. В этом сезоне приложу все усилия, как и каждый из нас, чтобы добиться максимума, выйти в финал чемпионата и Кубка России, - приводит слова Дмитрия Леготина официальный сайт МФК «Норильский никель».



Новый сезон Суперлиги, в котором примут участие десять клубов, начнётся 7 сентября. Стартовый матч подопечные Евгения Куксевича проведут дома против команды «Динамо-Самара». Сейчас северяне на подмосковной базе готовятся к предстоящему чемпионату.



Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»

Просмотров:206 Вслед за голкипером сборной России Николаем Балашовым, перешедшим в стан норильчан из новосибирского «Сибиряка», клуб подписал контракт с 24-летним защитником Дмитрием Леготиным. Бывший игрок сыктывкарской «Новой генерации» в «Норильском никеле» будет выступать под 20-м игровым номером. Контракт с ним подписан на три года.- Для меня переход в заполярную команду – это, безусловно, серьёзный шаг вперёд и новый этап в карьере. В «Норильском никеле» уровень выше. Здесь играют сильные ребята, видна большая конкуренция, и я к ней готов. Это клуб с большими амбициями. В этом сезоне приложу все усилия, как и каждый из нас, чтобы добиться максимума, выйти в финал чемпионата и Кубка России, - приводит слова Дмитрия Леготина официальный сайт МФК «Норильский никель».Новый сезон Суперлиги, в котором примут участие десять клубов, начнётся 7 сентября. Стартовый матч подопечные Евгения Куксевича проведут дома против команды «Динамо-Самара». Сейчас северяне на подмосковной базе готовятся к предстоящему чемпионату.Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»