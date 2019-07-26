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26 июля 2019, 13:29

Выросли субсидии на авиаперевозки в труднодоступные регионы.


Кабмин увеличил финансовую поддержку регионального авиасообщения. Вступило в силу соответствующее Постановление правительства РФ от 11 июля 2019 года № 883 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети». Об этом сообщает «Парламентская газета».
Уточнены списки населённых пунктов в удалённых и труднодоступных районах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, авиасообщение с которыми государство намерено софинансировать. Расширен перечень специальных тарифов на перевозку одного пассажира экономклассом в одном направлении, использующихся при расчёте субсидий. Реестр дополнен ценами по маршрутам протяжённостью от одной тысячи километров (6123 рубля) до свыше двух тысяч километров (10 953 рубля).
Также на 0,55-0,85 процента выросли коэффициенты, увеличивающие госассигнования на воздушные перевозки в Республики Бурятия и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Магаданскую, Амурскую, Оренбургскую и Сахалинскую области, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский районы и Норильск, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейскую автономную область.
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

 26 июля 2019 
17:30   Норильские дети лучше всех умеют создавать кино. 17:27   22 норильчанина отмечены за развитие городской торговли.
17:19   Любители квадроциклов объединились, решив провести праздник и помочь восьмилетней Захре Халиловой, благополучательнице «Территории добра». 16:52   Норильчанин стал лучшим следователем межрайонных следственных отделов по краю.
16:16   Десяткам норильчан ежегодно помогают Советы профилактики правонарушений. Сегодня на очередном заседании за помощью обратилось шесть человек. 14:38   Все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Произойдут изменения и в работе регионального портала госуслуг.
14:34   На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей. 14:30   Летняя беда. Норильские полицейские предупреждают родителей об опасности выпадения детей из окон.
14:08   «Заповедники Таймыра» проводят экспедиционные работы на путях весенних миграций диких северных оленей таймырской популяции в бассейне реки Хеты. 14:06   Безработных норильчан ждёт 2947 вакансий, большая часть – по рабочим профессиям.
14:06   Новую редакцию госпрограммы развития Арктики подготовят до 1 декабря. 14:00   Не умеешь? Научим. Норильчан, интересующихся анимацией, ждут на Фестивале северной ягоды.
13:29   Выросли субсидии на авиаперевозки в труднодоступные регионы. 12:31   МФК «Норильский никель» пополнился ещё одним игроком.
12:29   Внимание, водители! Улицу Московскую закроют для проезда. 12:14   В дудинские посёлки продолжается доставка топливно-энергетических ресурсов.
12:04   Норильские полицейские мониторят медучреждения, чтобы найти пострадавших в уличной драке. 10:32   Талнах приглашает северян на третий благотворительный семейный фестиваль «Заварка».

 25 июля 2019 
17:56   Новый арт-объект появился в городе: яркий и со смыслом. 17:54   В Норильске открывается Центр экологического туризма на плато Путорана.
17:31   «Болеро» - в лауреатах 17:21   В дудинских посёлках отремонтируют объекты инфраструктуры.
16:23   В Норильске сотрудники речной полиции отмечают свой профессиональный праздник. 16:15   Норильские дворы обозначают дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».
16:08   Жилищные компании просят квартиросъёмщиков: оставляйте информацию о том, где вас найти в случае аварийных ситуаций! 15:35   Да будет свет! Летом в городе отремонтируют опоры освещения и появятся новые светофоры.
15:32   Этим летом в городе отремонтируют и благоустроят 118 064 м² улично-дорожной сети. 15:09   В последние дни по социальным сетям распространяют фото и видео с лебедями: на них чётко видно, как грациозные птицы плавают на озере близ Норильска.
12:42   «Норникель» приобрёл передвижную эколабораторию для заповедника «Пасвик» под Мурманском. 12:30   В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной.
12:03   В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса появится центр цифрового образования «IT-куб». 11:54   В России появится чёрный список родителей и опекунов.
11:47   Северян приглашают на уборку. 11:44   На Таймыре начато освоение Пайяхского нефтяного месторождения.
10:50   Гости Фестиваля северной ягоды смогут заглянуть в «Ягодный объектив».

 24 июля 2019 
17:53   Заплати налоги и лети в отпуск спокойно. 17:47   Прибывают по расписанию. Авиакомпания NordStar признана лидером рейтинга по пунктуальности международного аэропорта Стригино.
17:37   Voices и «Болеро» отправились на Юг. 16:20   За последние две недели благодаря помощи народных инспекторов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности восемь нарушителей ПДД.
16:13   Давайте сотрудничать: норильским производителям предложили теснее работать с краевыми сельхозпроизводителями. 15:04   Ученики 8-й школы посетили музей полиции.
14:45   Норильск к 2024 году получит связь 5G. 14:24   Капремонт норильских домов идёт по графику. Просрочен ремонт внутридомовых систем электроснабжения.
13:23   «Давай, до свиданья!» Норильские полицейские ищут нелегалов. 12:59   МФК «Норильский никель» готовится к предстоящему сезону.
12:56   Норильские ребята вновь отправятся в «Артек». В этот раз приглашены юные туристы. 11:22   Андрей Клишас: «Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, где будет проводиться экологический эксперимент».
11:09   К концу следующей недели на въезде в Центральный район появится произведение монументальной живописи – белая медведица с медвежонком. 11:07   Дети, оставшиеся на лето в городе, не скучают: в молодёжном центре Норильска открылась летняя спартакиада семей воспитанников детсадов.

 23 июля 2019 
17:44   Управляющая компания «ЖКС» формирует список дворов, которые благоустроят будущим летом.




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