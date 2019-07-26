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26 июля 2019, 13:29



Выросли субсидии на авиаперевозки в труднодоступные регионы.

Уточнены списки населённых пунктов в удалённых и труднодоступных районах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, авиасообщение с которыми государство намерено софинансировать. Расширен перечень специальных тарифов на перевозку одного пассажира экономклассом в одном направлении, использующихся при расчёте субсидий. Реестр дополнен ценами по маршрутам протяжённостью от одной тысячи километров (6123 рубля) до свыше двух тысяч километров (10 953 рубля). Также на 0,55-0,85 процента выросли коэффициенты, увеличивающие госассигнования на воздушные перевозки в Республики Бурятия и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Магаданскую, Амурскую, Оренбургскую и Сахалинскую области, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский районы и Норильск, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейскую автономную область. Фото Ирины Яринской

Просмотров:168 Кабмин увеличил финансовую поддержку регионального авиасообщения. Вступило в силу соответствующее Постановление правительства РФ от 11 июля 2019 года № 883 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети». Об этом сообщает «Парламентская газета».Уточнены списки населённых пунктов в удалённых и труднодоступных районах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, авиасообщение с которыми государство намерено софинансировать. Расширен перечень специальных тарифов на перевозку одного пассажира экономклассом в одном направлении, использующихся при расчёте субсидий. Реестр дополнен ценами по маршрутам протяжённостью от одной тысячи километров (6123 рубля) до свыше двух тысяч километров (10 953 рубля).Также на 0,55-0,85 процента выросли коэффициенты, увеличивающие госассигнования на воздушные перевозки в Республики Бурятия и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Магаданскую, Амурскую, Оренбургскую и Сахалинскую области, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский районы и Норильск, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейскую автономную область.Фото Ирины Яринской