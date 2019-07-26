Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40149

26 июля 2019, 14:00



Не умеешь? Научим. Норильчан, интересующихся анимацией, ждут на Фестивале северной ягоды.

На ягодном празднике в воскресенье, 28 июля, киновидеоклубное объединение «Экран» проведёт мастер-класс по пластилиновой кукольной покадровой анимации (для детей от 8 лет). В шатре кинокомплекса «Родина» с 12.00 до 17.00 художественный руководитель КВКО «Экран» Юров Алексей расскажет о том, как создать ягодный мульт. Участники научатся основам покадровой съёмки, монтажу скетчей и смогут забрать готовую ленту с собой. Для этого при себе необходимо иметь флешку или usb-кабель для своей модели телефона. А итоговые работы участников мастер-класса будут размещены на официальных страницах кинокомплекса «Родина» в социальных сетях 31 июля. Фото из архива кинокомплекса "Родина"

Просмотров:127 На ягодном празднике в воскресенье, 28 июля, киновидеоклубное объединение «Экран» проведёт мастер-класс по пластилиновой кукольной покадровой анимации (для детей от 8 лет). В шатре кинокомплекса «Родина» с 12.00 до 17.00 художественный руководитель КВКО «Экран» Юров Алексей расскажет о том, как создать ягодный мульт. Участники научатся основам покадровой съёмки, монтажу скетчей и смогут забрать готовую ленту с собой. Для этого при себе необходимо иметь флешку или usb-кабель для своей модели телефона.А итоговые работы участников мастер-класса будут размещены на официальных страницах кинокомплекса «Родина» в социальных сетях 31 июля.Фото из архива кинокомплекса "Родина"