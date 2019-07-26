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26 июля 2019, 14:06



Новую редакцию госпрограммы развития Арктики подготовят до 1 декабря.

В августе 2017 года правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». Госпрограмма включает три подпрограммы: «Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ», «Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике», «Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ». В Арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области. Кроме того, к российской Арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана. surfingbird.ru

Просмотров:122 Работа над новой редакцией госпрограммы развития Арктической зоны РФ будет завершена до 1 декабря. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по развитию Арктики. В ней будут рассмотрены вопросы, связанные с социальным развитием, сообщает ТАСС.В августе 2017 года правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». Госпрограмма включает три подпрограммы: «Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ», «Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике», «Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ».В Арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области. Кроме того, к российской Арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.surfingbird.ru