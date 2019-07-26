Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40151

26 июля 2019, 14:06



Безработных норильчан ждёт 2947 вакансий, большая часть – по рабочим профессиям.

Такие данные приводит Центр занятости населения города. На 1 июля зарегистрировано 820 безработных (год назад в этот же период их было 910 человек). Большая часть из них – мужчины. 522 человека – норильчане в возрасте 30-49 лет, 102 – от 50 лет и старше. 219 соискателей имеют длительный перерыв в работе, 210 – родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 107 – инвалиды. Как отмечают с ЦЗН Норильска, чаще всего причиной их увольнения был собственное желание (408 человек). Основная часть соискателей имеет среднее профессиональное образование (251 человек), 227 – среднее общее. Меньше всего на учёте граждан без образования – 30 человек. При этом на 1 июля в города зарегистрировано 2947 вакансий, среди них 2027 – профессий рабочих. В горячей десятке востребованных профессий – рабочий сварочного производства, повар, крепильщик, охранник, машинист ПДМ, водитель, гардеробщик, грузчик и другие. Помимо этого предлагаются специальности служащих и специалистов (920), в числе вакансий: врач, медсестра, провизор, инженер-программист, специалист по охране труда, юрисконсульт и другие. Уровень зарегистрированной безработицы в Норильске (отношение числа безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте) – 0,7% (этот показатель сохранился с прошлого года). А вот число вакансий, предложенных работодателями, из года в год растёт – с 2010 в 2016 году до нынешних 2947. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий, заявленных работодателями) специалисты ЦЗН регистрируют на уровне 0,4. Этот показатель снижается на 0,1 ежегодно.

Просмотров:152 Такие данные приводит Центр занятости населения города. На 1 июля зарегистрировано 820 безработных (год назад в этот же период их было 910 человек). Большая часть из них – мужчины. 522 человека – норильчане в возрасте 30-49 лет, 102 – от 50 лет и старше. 219 соискателей имеют длительный перерыв в работе, 210 – родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 107 – инвалиды. Как отмечают с ЦЗН Норильска, чаще всего причиной их увольнения был собственное желание (408 человек). Основная часть соискателей имеет среднее профессиональное образование (251 человек), 227 – среднее общее. Меньше всего на учёте граждан без образования – 30 человек.При этом на 1 июля в города зарегистрировано 2947 вакансий, среди них 2027 – профессий рабочих. В горячей десятке востребованных профессий – рабочий сварочного производства, повар, крепильщик, охранник, машинист ПДМ, водитель, гардеробщик, грузчик и другие. Помимо этого предлагаются специальности служащих и специалистов (920), в числе вакансий: врач, медсестра, провизор, инженер-программист, специалист по охране труда, юрисконсульт и другие.Уровень зарегистрированной безработицы в Норильске (отношение числа безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте) – 0,7% (этот показатель сохранился с прошлого года). А вот число вакансий, предложенных работодателями, из года в год растёт – с 2010 в 2016 году до нынешних 2947. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий, заявленных работодателями) специалисты ЦЗН регистрируют на уровне 0,4. Этот показатель снижается на 0,1 ежегодно.