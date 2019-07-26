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26 июля 2019, 14:08

«Заповедники Таймыра» проводят экспедиционные работы на путях весенних миграций диких северных оленей таймырской популяции в бассейне реки Хеты.


Основной целью полевых работ было мечение животных спутниковыми ошейниками. Следует отметить, что оно ведётся на Таймыре уже шесть лет подряд благодаря фонду Российского отделения WWF, сообщает портал «Заповедников Таймыра». Значимость этих исследований не вызывает сомнений: именно в период, когда таймырская популяция находится в стадии существования, которую специалисты условно назвали «стадией уничтожения популяции». Эта стадия может стать последней, после чего дикие олени на Таймыре сохранятся в виде нескольких мелких разрозненных группировок, промысел которых экономически не целесообразен.
Прослеженная весенняя миграция диких северных оленей на протяжении почти 300 км по реке Хете свидетельствует о том, что в разгар отела самок отмечался низкий уровень новорожденных телят. При форсировании водной преграды часть телят гибла от переохлаждения, а также в топких местах по берегам. Причем гибли и прошлогодние телята, и ослабленные взрослые особи. В группах мигрирующих оленей преобладали яловые самки и неполовозрелый молодняк в возрасте 1-2 лет. У животных выработался многолетний стереотип поведения в виде «хаотичности миграций». Можно с уверенностью сказать, что на всем протяжении рек Хеты и Хатанги спокойных мест хода и выпаса для животных практически не осталось.
Подобная картина весеннего миграционного потока ранее за многие годы (более чем за 40 лет) не отмечалась. Закономерными были миграции плодовых, смешанных и самцовых стад. В плодовых стадах доля телят была сравнительно высокой, да и в целом в популяции.
Как отмечают сотрудники заповедника, проблема с охраной дикого северного оленя пока остается нерешенной. Результаты наших исследований еще раз подтверждают обоснованность тревоги за современное состояние некогда великой таймырской популяции. Предварительно можно сделать заключение, что длительный и интенсивный промысел (беспрецедентное браконьерство по всему ареалу, в том числе и срезка пантов) оказывают существенное воздействие на структуру таймырской популяции (снижение доли приплода). Кроме того, существенно изменилось территориальное размещение - традиционные районы отела самок сместились на 300-400 км на юг, до северных предгорий Путорана. Это в конечном итоге способствует снижению продуктивности популяции и ее численности.
Окончательные выводы по современному состоянию таймырского дикого оленя будут сделаны специалистами на основании дальнейших более масштабных (наземных и аэровизуальных) исследований. При этом срочно требуется проведение широкомасштабного авиаучета таймырской популяции. Результаты позволят разработать конкретные рекомендации, строгая реализация которых, возможно, поможет спасти уникальный биологический ресурс, считают специалисты.
Фото http://zapovedsever.ru

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