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26 июля 2019, 14:30

Летняя беда. Норильские полицейские предупреждают родителей об опасности выпадения детей из окон.


По статистике, выпадение из окна – одна из частых причин детского травматизма и смертности. Естественная любознательность и неосознание опасности делают детей уязвимыми перед раскрытым окном. Плюс родители часто упускают из виду, что москитная сетка не сможет удержать малыша от падения.
Так, в 2018 году произошло ЧП в Талнахе: пока родители занимались домашними делами, малыш, которому не исполнилось ещё и года, залез на подоконник, опёрся о москитную сетку и выпал с седьмого этажа, в результате чего получил серьёзные травмы. Два подобных случая было зарегистрировано в 2017 году. Одно из этих происшествий закончилась трагически: ребёнок 2017 года рождения погиб, выпав с четвёртого этажа хрущёвки.
В конце июня произошла похожая история, только чудом удалось избежать беды. Люди заметили мальчика, стоящего на карнизе девятого этажа дома на улице Талнахской. Один из очевидцев снял это на видео, позднее он пояснил, что такой же трюк выполнил другой ребёнок. Прохожие вызвали полицию. Стражи правопорядка, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время этих детских игр дома находились отец и бабушка ребят.
Как отметила Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Норильску, очень часто можно увидеть детей на подоконниках. В этом году в полицию неоднократно поступали звонки от бдительных граждан о подобных случаях. Сотрудники ОДН разбирались с родителями, выясняли, где они находились в тот момент, когда ребёнок подвергал себя опасности.
— С января зафиксировано пять таких фактов. В двух случаях родители дома отсутствовали. Были проведены проверки семей. Одну из мам привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тревогу подняли сотрудники учреждения, находящегося напротив жилого дома. Они в течение нескольких дней замечали, что ребятишки на четвёртом этаже открывали створку окна и выглядывали на улицу. Инспектор выяснила, что это съёмная квартира, в которой проживает мама с четырьмя детьми в возрасте от трёх до семи лет. Оказалось, что женщина частенько оставляет их дома одних. Родители могут предотвратить беду, для этого необходимо постоянно следить, чем заняты дети, а для окон использовать специальные заглушки.
Полицейские напоминают: чтобы избежать несчастного случая, не стоит рассчитывать на москитную сетку. Ребенок воспринимает конструкцию как опору, но часто выпадает из окна вместе с ней. При проветривании лучше открывать только фрамуги и форточки. Стоит убрать от окон мебель, включая кровати. И самое главное – никогда не оставлять маленького ребенка без присмотра. Это правило - универсальная профилактика в любых жизненных ситуациях.
Фото https://www.krsk.kp.ru
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