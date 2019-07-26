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26 июля 2019, 14:34



На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей.

«Мы всегда работаем над совершенствованием инструментов по поддержке семей. Буквально на днях Госдума приняла законы, которые предусматривают увеличение срока выплаты пособия на первого и второго ребёнка. Если сейчас это полтора года, то с 1 января 2020 года – три года. И планка для вхождения в эту программу увеличивается с полутора до двух прожиточных минимумов. Это будет стоить 70-80 миллиардов рублей», - цитирует Топилина РИА «Новости». Кроме того, министр не исключает продления программы материнского капитала. Фото Ксении Пироговой

Просмотров:125 Расходы на дополнительные меры поддержки семей в 2020 году, в частности увеличение срока выплаты пособия на первого и второго ребенка с полутора до трех лет, составят более 70 миллиардов рублей, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.«Мы всегда работаем над совершенствованием инструментов по поддержке семей. Буквально на днях Госдума приняла законы, которые предусматривают увеличение срока выплаты пособия на первого и второго ребёнка. Если сейчас это полтора года, то с 1 января 2020 года – три года. И планка для вхождения в эту программу увеличивается с полутора до двух прожиточных минимумов. Это будет стоить 70-80 миллиардов рублей», - цитирует Топилина РИА «Новости».Кроме того, министр не исключает продления программы материнского капитала.Фото Ксении Пироговой