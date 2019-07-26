Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40155

26 июля 2019, 14:38



Все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Произойдут изменения и в работе регионального портала госуслуг.

Об изменениях, которые ждет регион в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ», накануне рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин. Напомним, в крае ведется работа в рамках пяти отраслевых региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Кадры для цифровой экономики». В итоге все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету, сообщает официальный портал края. Также произойдут изменения в работе регионального портала госуслуг. В крае, как и по всей стране, начнут работать суперсервисы – комплексы государственных услуг, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, таким как, например, рождение ребенка или регистрация брака. Планируется использовать созданную для проведения Всемирной зимней универсиады - 2019 информационно-коммуникационную инфраструктуру. По мнению министра, это послужит драйвером в развитии цифровой экономики в крае и станет значительным шагом вперёд уже в этом году. Например, до конца текущего года главный операционный центр планируется перепрофилировать в центр управления регионом. Сюда в режиме реального времени будет собираться и обрабатываться информация из муниципалитетов и отраслевых ведомств. «Создание такого центра позволит оперативно реагировать на все возникающие в крае проблемы, получать подробную информацию о ситуации, – отметил Николай Распопин. – По видеоконференцсвязи с муниципалитетами и органами исполнительной власти увеличится скорость принятия решений». Фото http://d-russia.ru

Просмотров:128 Об изменениях, которые ждет регион в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ», накануне рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин. Напомним, в крае ведется работа в рамках пяти отраслевых региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Кадры для цифровой экономики».В итоге все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету, сообщает официальный портал края. Также произойдут изменения в работе регионального портала госуслуг. В крае, как и по всей стране, начнут работать суперсервисы – комплексы государственных услуг, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, таким как, например, рождение ребенка или регистрация брака.Планируется использовать созданную для проведения Всемирной зимней универсиады - 2019 информационно-коммуникационную инфраструктуру. По мнению министра, это послужит драйвером в развитии цифровой экономики в крае и станет значительным шагом вперёд уже в этом году. Например, до конца текущего года главный операционный центр планируется перепрофилировать в центр управления регионом. Сюда в режиме реального времени будет собираться и обрабатываться информация из муниципалитетов и отраслевых ведомств.«Создание такого центра позволит оперативно реагировать на все возникающие в крае проблемы, получать подробную информацию о ситуации, – отметил Николай Распопин. – По видеоконференцсвязи с муниципалитетами и органами исполнительной власти увеличится скорость принятия решений».Фото http://d-russia.ru