Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40156

26 июля 2019, 16:16



Десяткам норильчан ежегодно помогают Советы профилактики правонарушений. Сегодня на очередном заседании за помощью обратилось шесть человек.

«Чаще всего вопросы касаются трудоустройства и трудного финансового положения. Мы подробно консультируем обратившихся о том, как можно решить их трудности, а для поиска работы организована предварительная запись людей на прием к специалистам Центра занятости города», - отметил он. Помимо того, с каждым обратившимся провели индивидуальную беседу о профилактике повторных правонарушений и преступлений. Напомним: советы профилактики правонарушений в Норильске созданы для содействия правоохранительным органам. Тем, кто обращается на заседания, помогают с трудоустройством или устройством на учёбу. Также с ними проводят воспитательные беседы. Фото https://норильск.24.мвд.рф/

Просмотров:122 Участие в совете принял первый заместитель общественного совета при Отделе МВД России по Норильску Юрий Кононченко. По его словам, советы помогают в сложной жизненной ситуации горожанам, прежде имевших проблемы с законом.«Чаще всего вопросы касаются трудоустройства и трудного финансового положения. Мы подробно консультируем обратившихся о том, как можно решить их трудности, а для поиска работы организована предварительная запись людей на прием к специалистам Центра занятости города», - отметил он.Помимо того, с каждым обратившимся провели индивидуальную беседу о профилактике повторных правонарушений и преступлений.Напомним: советы профилактики правонарушений в Норильске созданы для содействия правоохранительным органам. Тем, кто обращается на заседания, помогают с трудоустройством или устройством на учёбу. Также с ними проводят воспитательные беседы.Фото https://норильск.24.мвд.рф/