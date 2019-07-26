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26 июля 2019, 16:52

Норильчанин стал лучшим следователем межрайонных следственных отделов по краю.


В Главном следственном управлении состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия. На мероприятии присутствовали ветераны следствия, сотрудники ГСУ. Руководитель ГСУ Андрей Потапов тепло поздравил коллег с праздником, пожелал личному составу профессионального роста, внимательности при расследовании уголовных дел, сообщает портал Следственного комитета РФ по краю. Отдельно Андрей Евгеньевич обратился к ветеранам следствия, поблагодарив их за передачу бесценного опыта молодёжи, участие в общественной работе и активную жизненную позицию.
В этот день были подведены итоги конкурса «Лучший сотрудник ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по итогам работы за 2018 год» по различным номинациям.
Первое место в номинации «Лучший следователь межрайонных следственных отделов и следственных отделов Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю» присуждено старшему следователю следственного отдела Норильска Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю майору юстиции Александру Скумину.

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    Список новостей

 26 июля 2019 
17:30   Норильские дети лучше всех умеют создавать кино. 17:27   22 норильчанина отмечены за развитие городской торговли.
17:19   Любители квадроциклов объединились, решив провести праздник и помочь восьмилетней Захре Халиловой, благополучательнице «Территории добра». 16:52   Норильчанин стал лучшим следователем межрайонных следственных отделов по краю.
16:16   Десяткам норильчан ежегодно помогают Советы профилактики правонарушений. Сегодня на очередном заседании за помощью обратилось шесть человек. 14:38   Все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Произойдут изменения и в работе регионального портала госуслуг.
14:34   На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей. 14:30   Летняя беда. Норильские полицейские предупреждают родителей об опасности выпадения детей из окон.
14:08   «Заповедники Таймыра» проводят экспедиционные работы на путях весенних миграций диких северных оленей таймырской популяции в бассейне реки Хеты. 14:06   Безработных норильчан ждёт 2947 вакансий, большая часть – по рабочим профессиям.
14:06   Новую редакцию госпрограммы развития Арктики подготовят до 1 декабря. 14:00   Не умеешь? Научим. Норильчан, интересующихся анимацией, ждут на Фестивале северной ягоды.
13:29   Выросли субсидии на авиаперевозки в труднодоступные регионы. 12:31   МФК «Норильский никель» пополнился ещё одним игроком.
12:29   Внимание, водители! Улицу Московскую закроют для проезда. 12:14   В дудинские посёлки продолжается доставка топливно-энергетических ресурсов.
12:04   Норильские полицейские мониторят медучреждения, чтобы найти пострадавших в уличной драке. 10:32   Талнах приглашает северян на третий благотворительный семейный фестиваль «Заварка».

 25 июля 2019 
17:56   Новый арт-объект появился в городе: яркий и со смыслом. 17:54   В Норильске открывается Центр экологического туризма на плато Путорана.
17:31   «Болеро» - в лауреатах 17:21   В дудинских посёлках отремонтируют объекты инфраструктуры.
16:23   В Норильске сотрудники речной полиции отмечают свой профессиональный праздник. 16:15   Норильские дворы обозначают дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».
16:08   Жилищные компании просят квартиросъёмщиков: оставляйте информацию о том, где вас найти в случае аварийных ситуаций! 15:35   Да будет свет! Летом в городе отремонтируют опоры освещения и появятся новые светофоры.
15:32   Этим летом в городе отремонтируют и благоустроят 118 064 м² улично-дорожной сети. 15:09   В последние дни по социальным сетям распространяют фото и видео с лебедями: на них чётко видно, как грациозные птицы плавают на озере близ Норильска.
12:42   «Норникель» приобрёл передвижную эколабораторию для заповедника «Пасвик» под Мурманском. 12:30   В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной.
12:03   В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса появится центр цифрового образования «IT-куб». 11:54   В России появится чёрный список родителей и опекунов.
11:47   Северян приглашают на уборку. 11:44   На Таймыре начато освоение Пайяхского нефтяного месторождения.
10:50   Гости Фестиваля северной ягоды смогут заглянуть в «Ягодный объектив».

 24 июля 2019 
17:53   Заплати налоги и лети в отпуск спокойно. 17:47   Прибывают по расписанию. Авиакомпания NordStar признана лидером рейтинга по пунктуальности международного аэропорта Стригино.
17:37   Voices и «Болеро» отправились на Юг. 16:20   За последние две недели благодаря помощи народных инспекторов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности восемь нарушителей ПДД.
16:13   Давайте сотрудничать: норильским производителям предложили теснее работать с краевыми сельхозпроизводителями. 15:04   Ученики 8-й школы посетили музей полиции.
14:45   Норильск к 2024 году получит связь 5G. 14:24   Капремонт норильских домов идёт по графику. Просрочен ремонт внутридомовых систем электроснабжения.
13:23   «Давай, до свиданья!» Норильские полицейские ищут нелегалов. 12:59   МФК «Норильский никель» готовится к предстоящему сезону.
12:56   Норильские ребята вновь отправятся в «Артек». В этот раз приглашены юные туристы. 11:22   Андрей Клишас: «Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, где будет проводиться экологический эксперимент».
11:09   К концу следующей недели на въезде в Центральный район появится произведение монументальной живописи – белая медведица с медвежонком. 11:07   Дети, оставшиеся на лето в городе, не скучают: в молодёжном центре Норильска открылась летняя спартакиада семей воспитанников детсадов.

 23 июля 2019 
17:44   Управляющая компания «ЖКС» формирует список дворов, которые благоустроят будущим летом.




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