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26 июля 2019, 16:52



Норильчанин стал лучшим следователем межрайонных следственных отделов по краю.

В Главном следственном управлении состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия. На мероприятии присутствовали ветераны следствия, сотрудники ГСУ. Руководитель ГСУ Андрей Потапов тепло поздравил коллег с праздником, пожелал личному составу профессионального роста, внимательности при расследовании уголовных дел, сообщает портал Следственного комитета РФ по краю. Отдельно Андрей Евгеньевич обратился к ветеранам следствия, поблагодарив их за передачу бесценного опыта молодёжи, участие в общественной работе и активную жизненную позицию. В этот день были подведены итоги конкурса «Лучший сотрудник ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по итогам работы за 2018 год» по различным номинациям. Первое место в номинации «Лучший следователь межрайонных следственных отделов и следственных отделов Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю» присуждено старшему следователю следственного отдела Норильска Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю майору юстиции Александру Скумину.

Просмотров:92 В Главном следственном управлении состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия. На мероприятии присутствовали ветераны следствия, сотрудники ГСУ. Руководитель ГСУ Андрей Потапов тепло поздравил коллег с праздником, пожелал личному составу профессионального роста, внимательности при расследовании уголовных дел, сообщает портал Следственного комитета РФ по краю. Отдельно Андрей Евгеньевич обратился к ветеранам следствия, поблагодарив их за передачу бесценного опыта молодёжи, участие в общественной работе и активную жизненную позицию.В этот день были подведены итоги конкурса «Лучший сотрудник ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по итогам работы за 2018 год» по различным номинациям.Первое место в номинации «Лучший следователь межрайонных следственных отделов и следственных отделов Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю» присуждено старшему следователю следственного отдела Норильска Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю майору юстиции Александру Скумину.