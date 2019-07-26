Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40158

26 июля 2019, 17:19



Любители квадроциклов объединились, решив провести праздник и помочь восьмилетней Захре Халиловой, благополучательнице «Территории добра».

Завтра, 27 июля, с 12 до 18 часов в загородном комплексе отдыха «Горизонт» (напротив лыжной базы «Оганер») пройдут с пользой семейные квадровыходные. Здесь горожан ожидает интересная и насыщенная программа: соревнования, а затем и катание на квадроциклах, выставка внедорожной техники, фотозона, кафе под открытым небом, тир, пейнтбол и страйкбол, дуэль «лучный бой» и благотворительная лотерея, которая проходит при поддержке благотворительного фонда «Территория добра» на лечение восьмилетней Захры Халиловой. У девочки онкологическое заболевание костного мозга, при котором нарушается образование крови. Сейчас Захра проходит дорогостоящее лечение, надеется на поддержку норильчан и верит, что впереди у неё будет долгая и интересная жизнь. Участниками праздника станут и ещё несколько благополучателей «Территории добра». Норильские квадроциклисты обещали покатать на своих железных конях Нелли Крейс, Анастасию Молокову и Максима Пономарёва. Фото http://deartravel.ru

Просмотров:87 Завтра, 27 июля, с 12 до 18 часов в загородном комплексе отдыха «Горизонт» (напротив лыжной базы «Оганер») пройдут с пользой семейные квадровыходные.Здесь горожан ожидает интересная и насыщенная программа: соревнования, а затем и катание на квадроциклах, выставка внедорожной техники, фотозона, кафе под открытым небом, тир, пейнтбол и страйкбол, дуэль «лучный бой» и благотворительная лотерея, которая проходит при поддержке благотворительного фонда «Территория добра» на лечение восьмилетней Захры Халиловой. У девочки онкологическое заболевание костного мозга, при котором нарушается образование крови. Сейчас Захра проходит дорогостоящее лечение, надеется на поддержку норильчан и верит, что впереди у неё будет долгая и интересная жизнь.Участниками праздника станут и ещё несколько благополучателей «Территории добра». Норильские квадроциклисты обещали покатать на своих железных конях Нелли Крейс, Анастасию Молокову и Максима Пономарёва.Фото http://deartravel.ru