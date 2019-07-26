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26 июля 2019, 17:27



22 норильчанина отмечены за развитие городской торговли.

Потребительский рынок Норильска интенсивно развивается - открываются новые современные предприятия, расширяются и укрепляют свои позиции торговые сети. Сегодня в городе работает 733 торговых предприятия. Среди них 37 торговых центров, 506 магазинов, 174 павильона, 4 киоска и 12 АЗС. Общая торговая площадь – 140 тыс. кв. м. Обеспеченность норильчан площадями стационарных торговых объектов составляет 116%. По итогам 2018 года розничный товарооборот на территории составил 42,4 млрд рублей. Фото Николая Майданова

Просмотров:88 Завтра — День работника торговли. А сегодня в администрации города чествовали виновников торжества. За достигнутые результаты в профессиональной деятельности и личный вклад в развитие потребительского рынка Норильска почётные грамоты и благодарственные письма главы города, городского Совета вручили 22 лучшим работникам отрасли.Потребительский рынок Норильска интенсивно развивается - открываются новые современные предприятия, расширяются и укрепляют свои позиции торговые сети. Сегодня в городе работает 733 торговых предприятия. Среди них 37 торговых центров, 506 магазинов, 174 павильона, 4 киоска и 12 АЗС. Общая торговая площадь – 140 тыс. кв. м. Обеспеченность норильчан площадями стационарных торговых объектов составляет 116%. По итогам 2018 года розничный товарооборот на территории составил 42,4 млрд рублей.Фото Николая Майданова