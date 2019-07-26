Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40160

26 июля 2019, 17:30



Норильские дети лучше всех умеют создавать кино.

Международный конкурс прошёл при поддержке Фонда президентских грантов, «Заповедного Прибайкалья» и министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. Организатором выступил благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Всего эксперты конкурса отсмотрели 164 ролика на экологическую тему. Помимо России среди участников оказались работы из Белоруссии, Казахстана и Украины. Марта Мишенкова, Софья Проскурякова, Дарья Косаренко, Арина Зайцева под руководством режиссёра-постановщика Светланы Кудряшовой и художественного руководителя Алексея Юрова создали мультфильм «Цвет добра» в технике компьютерной анимации, который вы можете увидеть ниже под постом. Теперь победителей конкурса приглашают в начале сентября посетить Иркутск для участия в марафон-фесте, торжественной церемонии награждения и серии экскурсий. В завершение на различных площадках города будут организованы просмотры видеороликов конкурса, а также серия мероприятий: акция #Скажи_мусору_НЕТ!, экоборье, конкурс «е-да» и другие. Фото: официальный сайт Норильска

Просмотров:92 Убедиться в этом легко: воспитанники киновидеоклубного объединения «Экран» от кинокомплекса «Родина» заняли первое место в направлении «Детское кино» международного конкурса видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего».Международный конкурс прошёл при поддержке Фонда президентских грантов, «Заповедного Прибайкалья» и министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. Организатором выступил благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Всего эксперты конкурса отсмотрели 164 ролика на экологическую тему. Помимо России среди участников оказались работы из Белоруссии, Казахстана и Украины.Марта Мишенкова, Софья Проскурякова, Дарья Косаренко, Арина Зайцева под руководством режиссёра-постановщика Светланы Кудряшовой и художественного руководителя Алексея Юрова создали мультфильм «Цвет добра» в технике компьютерной анимации, который вы можете увидеть ниже под постом. Теперь победителей конкурса приглашают в начале сентября посетить Иркутск для участия в марафон-фесте, торжественной церемонии награждения и серии экскурсий. В завершение на различных площадках города будут организованы просмотры видеороликов конкурса, а также серия мероприятий: акция #Скажи_мусору_НЕТ!, экоборье, конкурс «е-да» и другие.Фото: официальный сайт Норильска