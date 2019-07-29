Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40163

29 июля 2019, 11:47



Фитнес-площадка под открытым небом, весёлые старты и ряд других состязаний обещан горожанам в День физкультурника.

Для юных участников праздника будет организован бесплатный прокат роликов и гироскутеров. А на 15.00 запланировано большое событие для футбольных болельщиков: финал Кубка Норильска по футболу.

Просмотров:233 Праздник пройдёт 10 августа, начиная с 12.00, на стадионе «Заполярник». В нём примут участие члены спортклубов, сотрудники спортучреждений и федераций, спортшкол, а также все желающие норильчане. Гостей и участников праздника ждут интерактивные площадки, спортивные состязания, весёлые старты с участием трудовых отрядов школьников, фитнес-площадка под открытом небом от клуба "Х-фит", многофункциональное многоборье, городские соревнования по стритболу, а также зажигательная зумба.Для юных участников праздника будет организован бесплатный прокат роликов и гироскутеров.А на 15.00 запланировано большое событие для футбольных болельщиков: финал Кубка Норильска по футболу.